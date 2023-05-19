與會的半導體高層除了劉德音外，還包括英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）、美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）、三星電子半導體事業負責人慶桂顯（Kye hyun Kyung），以及IBM、應材和比利時微電子研究中心（IMEC）的高階主管。

岸田在會中表示，日本政府將做出具體行動，俾以進一步拓展外資對日本直接投資，並援助半導體產業。岸田強調，日本有意主導供應鏈穩定和加強國際合作的討論。

一同出席會議的日本經濟產業大臣西村康稔表示，許多企業提出在日本採取積極措施和擴大投資。多位與會的半導體高階主管向岸田表示，他們可能考慮進一步在日本投資，取決於日方提供的財務補貼和客戶需求。

西村在會後向記者表示，從化學製品到晶片設備，日本深厚的製造基礎對晶片製造商是一大吸引力，已有許多公司有意與日本企業合作。「談到半導體產業，日本擁有龐大的潛力。」

西村表示，1980年代末期日本半導體產業拿下全球半壁江山，但現在已落後台韓兩國。日本政府希望透過提供補貼等措施，鼓勵海外投資，振興國內半導體產業。

日本政府在2021年制定半導體和數位策略，試圖以累計2兆日圓（約147億美元）的預算捲土重來。政府除了援助本國晶片業者，也努力向外國企業招手，吸引台積電在熊本設廠，美光也在拓展廣島的生產據點。