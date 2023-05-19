亞馬遜已在印度電商市場投資65億美元。雖然過去幾年市占率不斷擴大，但在政府嚴厲監管下，其只能經營電商市集。

AWS最新投資是在印度打造雲端基建，因為其在印度數十萬個客戶，包括印度電子和通訊技術部等政府部門，克塞斯銀行（Axis Bank）等大企業，許多官方與民間團體和非營利組織。

AWS表示其投資在印度數據中心供應鏈裡，能每年支持13萬1,700個全職工作職位，讓其整體投資金額在2030年達164億美元。

亞馬遜在印度已經營兩個數據中心，其中孟買的中心早在2016年已經營運，海得拉巴的中心去年開始運作。AWS的雲端平台提供逾200項服務，包括數據儲存、聯網和人工智慧（AI）等。

AWS積極加碼投資印度雲端市場，因為印度致力吸引更多企業前來在數位領域做大筆投資，因應國內企業與政府機關對數據儲存與雲端服務等急增的需求。

市調機構IDC估計印度公共雲端服務市場規模在2026年達130億美元，從2021年到2026年之間複合年均成長率23.1％。

雖然印度近幾年不斷加強對科技巨頭的監管，目前還要草擬法案來監管雲端與數據中心等領域，但包括微軟和谷歌等許多大企業仍湧進印度投資雲端市場，就是看準其儲存數據的龐大需求。