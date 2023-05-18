富邦悍將與中信兄弟9局打完已超過4小時，比賽進行到10局上1出局突然降下大雨中斷，經過半小時等待後因場地狀況無法繼續比賽，兩隊以6比6握手言和。

今晚新莊的「金控大戰」2隊傾巢而出，兄弟在4局上趁著對方單局3次守備失誤一口氣攻下4分，不過落後的富邦從5局起連3局有分數進帳，7局下靠著代打辛元旭2分打點一壘安打逆轉。

兄弟在8局上展開反撲，由代打的福來喜敲安打回追平分，兩隊打完9局戰成平手，比賽進入到延長賽第10局。10局上1出局、一壘有人時，天空突然下起大雨，主審大手一揮比賽暫停，

此役兄弟動用8名投手，先發投手吳哲源僅投1.1局，因右手出現狀況傷退，之後由魏碩成、廖乙忠、彭識穎、泰樂、蔡齊哲、吳俊偉、呂彥青接手，扣掉先發投手牛棚只剩謝榮豪1人，野手剩張志豪、林吳晉瑋。而富邦同樣將士用命，板凳席野手只剩池恩齊還沒上場，牛棚投手只剩岳少華、李子強還沒上。

對於吳哲源狀況，兄弟球團在他退場時表示，吳哲源當時是右手突然沒力，先冰敷後再觀察狀況，接近11點時再更新，「哲源狀況有好一點，明天會安排檢查。」