國內進入第四波Omicron疫情，疫情明顯上升，上周平均每天新增154例本土個案。醫師沈政男指出，解封後感染風險有增無減，自己近日與朋友聚餐，隔天就有人確診，提醒民眾做好個人防護，若是未打疫苗的人要加倍警戒，建議施打疫苗。

沈政男18日在臉書發文提及，新冠疫情最近又拉出了一小波高峰，而且XBB比例似有攀升的趨勢，「前幾天脫下口罩跟幾個朋友吃披薩以後，第二天就有人確診了」，自己之所以沒有染疫，是因為跟人保持距離一點五公尺，而且不要長時間接觸，就不太會感染。

沈政男表示，解封很多人都不戴口罩，於是傳染的威脅有增無減，對於沒打過疫苗的一百多萬人來說，生活必須「更加警戒」，也估算現在的感染風險大約就是千分之一，也就是接觸到一千人，而且沒做好防護，才有感染的機會。

沈政男提醒，以現在的病毒毒性，如果沒有重症的危險因子，即使連一劑疫苗都沒打，染疫後也不必太擔心，最大可能還是輕症，但如果願意打第一劑是最好。