繼「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）去年退休後，又一位網壇傳奇進入倒數時刻了嗎？「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）今天宣布因傷退出他曾14度奪冠的法國公開賽，並透露2024年將是他生涯的最後一季。

納達爾將在下月滿37歲，從今年1月就因右髖傷勢免戰迄今，今天在自己的網球學院召開記者會，宣布退出法網以及未來計畫。他透露自己重返賽場還沒有時間表，但預計也要好幾個月後。

「我在澳網受的傷一直無法如我預期的痊癒，令我失去了很多目標，包括無法參加本屆法網。」納達爾說：「未來的事情誰也不知道，但我的打算是明年將是我的最後一年。」

本屆法網將在5月28日開打，也是這項紅土大賽從2005年以來，首次沒有納達爾的身影。納達爾連續18年參加法網的紀錄，將在今年畫下句點，他的112勝是賽史紀錄，14度奪冠更是男、女球員在單一大滿貫賽的最高紀錄。

納達爾表示，自己並不確定多多休息，能否增加明年找回競技狀態的回歸機會，但他知道目前無法強迫自己的身體重回比賽狀態。

「我要先停下來，我不會去訓練，我還沒準備好訓練。」納達爾說：「這幾個月我經歷了好幾次的挫折，我承受的了挫折，但有時候就是得要停下來。」

納達爾過去18屆法網僅吞過3敗，2016年則因腕傷於32強賽前退賽，其餘14屆都舉起象徵法網男單冠軍的「火槍手盃」，包括去年強忍腳傷痛楚，締造賽史最年長奪冠紀錄。但這一次，納達爾覺得該喘口氣了。

「你不能一直逼迫你的身體，總有一個時刻它會舉起白旗。」納達爾說：「即使你的腦袋還想繼續，但是你的身體告訴你，這已經遠遠超過它的負荷了。」