當前熱門尖端科技之一的量子計算是全球主要大國爭相研發的科技重點，中國目前已是世界上第3個具備量子電腦整機交付能力的國家，近日再自主研發完成超低溫溫度感測器，用以對量子電腦進行即時溫度監測，為量子電腦實現完全自主可控再次邁出重要一步。

據《央視新聞》報導，大陸國產的量子計算超低溫溫度感測器最近由合肥本源量子計算科技公司自主研發成功，它將用於量子電腦即時溫度監測，具備較高測量精度等優勢。

本源量子研發的超低溫溫度感測器，用以對量子電腦進行即時溫度監測。（圖／央視新聞）

報導說，中國已處於國際量子計算研究領域處於領先地位，是第3個具備量子電腦整機交付能力的國家，新研發的「量子晶片溫度計」將投入國產量子電腦中使用。量子晶片溫度產品測溫範圍為10mK~40K，通用性很廣，能非常方便地安裝到稀釋製冷機上。

《快科技》引述安徽省量子計算工程研究中心相關研發團隊負責人張俊峰表示，量子晶片是量子電腦的核心器件，即時監測量子晶片運行的溫度環境能夠對整個量子電腦系統起到關鍵性作用。

報導表示，本源量子研究團隊成功研製出國產超低溫溫度感測器，使中國在極低溫領域的溫度測量精度達到國際先進水準，為量子電腦實現完全自主可控邁出了重要一步。