宋濤18日下午會見該團時表示，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

宋濤說，堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能和平發展，台海和平穩定，兩岸旅遊就能夠恢復正常。兩岸同胞都是中國人，歡迎廣大台灣同胞來大陸旅遊觀光，看看大陸各地發展新貌。

蕭博仁表示，業界一貫支持「九二共識」、反對「台獨」，希望台海和平穩定，兩岸旅遊交流合作互利雙贏。兩岸同胞同根同源、一脈傳承，是割捨不斷的命運共同體。疫情三年，很多台灣民眾沒有來過大陸，願繼續發揮兩岸旅遊橋樑作用，讓更多台胞飽覽錦繡中華大好河山，更多了解大陸。

台灣旅行商業同業公會總會於2001年成立，是致力於凝聚整合台灣旅行業的行業性組織，協助業者提升旅遊競爭力，維護旅遊商業秩序，保障業者合法權益。

此次參訪團成員還包括台灣旅行業品質保障協會及新北、台中、台南旅行商業同業公會負責人。參訪團在北京拜會相關部委後，19日赴廈門參加第十八屆海峽旅遊博覽會。