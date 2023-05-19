俄烏戰爭仍是本次廣島G7峰會的焦點，飛抵日本準備出席G7峰會的德國總理蕭茲告訴記者，G7將升高對俄羅斯的制裁，防堵莫斯科規避西方的種種掣肘。

歐盟官員18日透露，G7領袖在為期三天的峰會中，將討論如何追蹤俄國鑽石交易，好切斷莫斯科入侵烏克蘭的戰爭財源。該官員說，制裁俄國鑽石貿易料納入G7峰會結束後的聯合聲明。

美國總統拜登的空軍一號專機18日降落日本，再改搭直升機前往峰會舉辦地廣島，當日晚間與日相岸田舉行雙邊會談。

日本首相岸田文雄18日在接見全球晶片大廠高層的場合提到，穩定供應鏈會是本次G7峰會的討論主題之一。上周末落幕的G7財長會議，聲明年底前啟動全球供應鏈多元化的新計畫。

同一天岸田與英國首相蘇納克簽署歷史性的《廣島協議》（Hiroshima Accord），除了加強英日的經濟、科技、國防軍事合作，最受矚目的是建立「半導體夥伴關係」，以求晶片供應鏈多元化，減輕地緣政治風險的威脅。

英國此半導體戰略布局與台灣有關，台灣在全球晶片供應鏈扮演要角，但台海緊張情勢日益升高，英國尋求降低對台灣晶片供應的依賴。

蘇納克18日參觀橫須賀海軍基地時，強調英國堅決維護「自由開放」的印太地區，也嚴正警告北京當局，勿以「武力或脅迫」方式奪台。

英國廣播公司（BBC）18日報導，台海議題料會主導本次G7峰會議程，而隨著台海局勢升溫，日本在區域穩定上扮演關鍵角色。據傳G7峰會有意將台海議題納入聯合聲明。