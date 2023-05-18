富邦悍將18日與中信兄弟超過4小時的馬拉松大戰，最終因大雨裁定雙方6比6握手言和，林哲瑄在8局上美技滑接接殺岳東華可能落地的球，獲選單場MVP，賽後得知獲獎他有些意外，笑著說：「原來1個PLAY可以拿MVP。」

富邦在4局上單局出現3次失誤釀禍，讓兄弟一口氣攻下4分，不過富邦展現韌性，從5局起連3半局有得分，7局下還一度超前，8局上兄弟展開反撲，周思齊、詹子賢、福來喜連續敲安追平，不過接下來黃韋盛、岳東華都敲出左外野飛球，讓分數凍結在6比6。

賽後富邦總教練丘昌榮也認為林哲瑄接殺岳東華這球是此意關鍵，「之前（曾）峻岳在洲際就有被岳東華打過，如果沒接到那球，局面會很不一樣，（林哲瑄）奮不顧身去接。」

林哲瑄認為，能上演美技主要市場上臨場判斷，觀察打者揮擊可能打往哪個方向，「今天他們打了很多那個方向的球，之前東華在洲際也是打那個方向。」上演美技守備後，林哲瑄也忍不住握拳吶喊，「因為幫助球隊少失1分，就比較興奮。」

今天比賽5局打完就已經9點，9局打完更是超過4小時，要在這樣的馬拉松大戰中保持專注力，林哲瑄也坦言滿困難的，「只能利用休息時放空一下，讓自己專注度提升。」他也提到，沒想到能用1個美技拿到MVP，「前面失分比較多，但打者也是不放棄，努力堆壘。」