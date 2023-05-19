義大利東北部近日豪雨成災，當局今天宣布又發現有2人喪命，這場洪災造成的死亡數來到11人。

義大利東北部的艾米利-羅馬那大區（Emilia-Romagna）近日豪雨釀災，導致20多條河流潰堤，且大片區域被淹沒。

農業團體「農牧協會」（Coldiretti）今天指出，有超過5千座農場泡在水中，不僅許多牲畜淹死，數萬公頃的葡萄園、果樹、蔬菜和穀物都被淹沒。

當大水逐漸退去，當地民眾開始清理他們的房屋與覆滿淤泥和垃圾的街道。

切塞納市（Cesena）居民阿馬多里（Edoardo Amadori）昨天告訴法新社：「我從1979年就住在這裡，有遇過洪水，但從沒有見過這種情況。」

天主教教宗方濟各（Pope Francis）已經為受災民眾祈禱，並感謝所有在「這場令人震驚的災難中」幫助當地災民的人士。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1120518