台中太平育賢二期好宅即將於今（2023）年6月5日至30日受理申請，有意申請的民眾趕快記下申請時間，準備好相關申請文件，不要錯過這次機會！

住宅處表示，太平育賢二期好宅基地位於太平區環中東路三段、育才路交叉口，緊鄰74號快速道路口，交通十分便利，臨近新光國中、新平國小、新高國小、新光國小等學校，附近有立文公園、太原棒球場、太原足球場、賢德醫院、國軍台中總醫院等，步行可至樹孝商圈，生活機能完善，且太平育賢二期好宅一樓亦設置有26間店舖，預計將導入共創空間、設置店鋪引入商業活動，也作為固定辦理社宅假日市集的據點，未來除了服務社會住宅本身住戶，也希望能滿足鄰里居民生活所需。

太平育賢二期好宅為4棟地下2層、地上12層的建築，提供217戶一房型、140戶二房型及66戶三房型等居住單元，符合不同類型家庭的需求；每戶皆配有冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等家具；首次入住民眾，享有第一年租金打5折、第二年6折、第三年7折優惠，無論是設備或是價格，均可減輕入住者的居住負擔。

台中太平育賢二期好宅基地位於太平區環中東路三段、育才路交叉口，圖為該好宅之示意圖。(圖/台中市政府提供)

住宅處說明，太平育賢二期好宅受理申請時間自2023年6月5日（一）至2023年6月30日（五）止，申請者可至「台中市社會住宅17租」網站，以線上填寫申請資料及上傳相關證明文件並成功送出申請(案件狀態為審核中)為案件申請日（網路申請時間截止至2023年6月30日23時59分）。

此外，申請者也可採用現場投件或掛號郵寄申請的方式，在申請時間內將相關文件送至台中市政府住宅發展工程處住宅服務科（臺中市西屯區文心路二段588號文心第二市政大樓行政1館）。住宅處提醒大家，現場投件請在受理時間內的上班時間（上午8時至12時，下午1時至5時）辦理，郵寄申請以郵戳為憑，若是於受理期前遞送視為無效書件，將退回申請書。

太平育賢二期好宅目前於「台中市社會住宅17租」網站提供線上看屋，相關公告、申請文件下載及其他詳細資訊可至住宅處官網查詢。 （台中市政府 廣告）