電池被稱為是電動車的心臟，此關鍵零組件已成為兵家必爭之地，外媒指出，儘管西方國家在此領域投入數十億美元，但由於中國在開採稀有礦物、培訓工程師，以及建設大型工廠方面仍遙遙領先，中國到目前為止仍是這場競爭的唯一贏家。

根據紐約時報中文網報導，諮詢集團基準礦業情報公司估計，到2030年時，中國電池產量將是其他所有國家總和的兩倍。報導分析中國優勢很可能持續的關鍵，雖然中國幾乎沒有電池所需成分的地下礦藏，但其透過購買的方式獲得廉價且穩定的供應源，目前中國控制著全球41%的鈷礦開採和半數以上的鋰礦開採。

報導指出，雖然鎳、錳和石墨這幾種礦物，電池只使用其中一小部分，但中國穩定取得這些礦物的能力仍為其帶來優勢，諮詢公司CRU集團預測，中國對印尼的投資將有助於到2027年時成為鎳的最大控制國。石墨則主要是在中國開採，美國生產商合成石墨，但成本更高。

雖然西方國家在國外也擁有礦產，並正在努力追上中國，但西方國家不太願意在政府不穩定或缺乏勞工保護的國家投資，而且在提高本國產量上的進展緩慢。

報導提到，中國成為世界最大的電池生產國，部分原因是中國搞清楚如何高效、低成本地生產電池，雖然對西方國家來說，磷酸鐵鋰是一個繞過稀有礦產供應瓶頸的機會，但中國目前生產世界上幾乎所有的磷酸鐵鋰。

中國擁有最多的電動汽車，它們幾乎全都使用中國製造的電池，中國政府2015年推出一項阻止外國競爭對手、提高本國消費需求的政策，中國電池製造商寧德時代和比亞迪等得以成長茁壯，擊敗了日本和韓國的競爭對手，成為世界上最大的電池製造廠家。

拜登政府也預計推出類似戰略，以促進美國的電池發展。但報導總結，中國企業有先起步的優勢，以及多年來在國家資金支持下獲得的經驗，目前仍是這場競爭的唯一贏家。