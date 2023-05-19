信義房屋忠孝玉成店專案經理林佳穎自化學工程師業務轉職，她跳脫舒適圈保持年輕心態與社會新鮮人一起學習，不僅為客戶找到理想家，更堅持「成交後才是服務的開始」，盡心為客戶服務居住大小事，獲得台北市不動產仲介經紀商業同業公會第十七屆傑出不動產經紀人員獎。

林佳穎大學主修化學，畢業後進入竹科從事研發工作，在實驗室與藥劑溶劑為伍，因為個性活潑外向，與人相處得心應手，應主管青睞轉到化學貿易公司，也因工作所需常與老闆出國參與研討會。為了照顧年幼小孩，並想要為家人買理想中的房子，35歲的她決定轉換跑道。

林佳穎說，在此之前她對不動產領域很有興趣，沒有看屋經驗並對買賣屋流程相當陌生，但她仍勇敢選擇放棄過去累積資歷，接受挑戰；而信義房屋的三大理念「先義後利、以人為本、正向思考」，既符合她的志趣，又能兼顧家庭與圓夢。

房地產是一門既生活又專業的領域，初期要跟客戶介紹複雜的稅法都讓林佳穎有點緊張，也曾因為稅額算錯被客戶責罵。積極學習的她利用不用接送小孩的瑣碎時間盡情摸索，在短時間以專業跟客戶建立信任感。

「付出者收穫」是林佳穎對自己的座右銘。來到她面前的每一位客戶，都是各自經歷不同的人生旅程，也都各自正在寫下自己的故事，她會將他們的需求記住且視客猶親的為他們服務。

其中印象深刻的是協助因為身體不佳的黃先生購屋，他指定要公寓二樓而且周邊需要有販賣熱食的餐廳，當時只要有合適的物件會在前一天騎著機車載黃太太了解周邊環境，好不容易協助他們買到合適的住處。

沒想到，交屋後才是服務的開始，黃先生向她反映，樓上鄰居因為生病的緣故，經常會坐在樓梯口自言自語，讓剛搬來的黃先生很擔心，因此林佳穎先聯絡里長，了解那個家庭生活拮据，帶著白米等物資探訪黃先生樓上鄰居。

「因為不了解所以害怕」林佳穎協助客戶黃先生與樓上鄰居連結後，逐漸擺脫對病中鄰居的刻板印象，也能讓他們住得更加安心。

林佳穎說，客戶百百種，每次一來一往幫客戶解決問題，自己也從經驗中成長並養成自信，當然也是有很疲憊無力的時候，這時客戶的一句「謝謝，還好有你」，就讓她工作又充滿了動力，每天跟客戶聊天、遇到各行各業的新鮮事，都讓她覺得工作挺有趣。

也因她盡心服務得到客戶的認同，更獲得公司頒發「年度服務品質」獎。林佳穎認為，每一個行業都有其價值與意義，尤其房仲業能完成他人的家業夢想十分有意義。她期許，未來持續精進專業，協助來到她面前的每一位客戶，為客戶完成各自所屬的家業夢想！