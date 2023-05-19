在拜登政府加碼對大陸半導體制裁之際，中芯擔心再遭美國盯上，在日前的財報法說會上，聯合執行長趙海軍絕口不提先進製程。值得留意的是，中芯14奈米先進製程是執行長梁孟松（台積電前資深研發處長）的戰績之一，如今中芯官網已悄悄下架14奈米晶圓代工解決方案，代表該製程不再接受客戶投片。

在美國拉攏日本、荷蘭圍殺大陸半導體後，成效已顯現。中芯本月12日公布第一季財報，營收14.62億美元，年減20.6%；毛利率20.8%，年減19.9%近乎腰斬；純利年減4成至現2.3億美元；產能利用率由79.5%跌至68.1%。

中芯表示，收入與毛利下滑主要是首季晶圓付運量減少與產能利用率下降所致，預估第二季收入將觸底反彈按季增長，但下半年復甦仍不明朗，未看到市場全面回暖。

中芯原本預計，2020年導入14奈米製程量產，在執行長梁孟松（台積電前資深研發處長）帶領下，提早在2019年風險試產，並在當年貢獻營收，傳出華為海思是其投片客戶之一。

外媒先前報導，中芯未取得先進製程的EUV設備和技術，只花了2年時間，就從14 奈米大幅跳升到7 奈米技術，其技術成熟度可匹敵台積電、三星等一線大廠。

如今在美國打壓之下，中芯擴產計畫沒有預期中順利，7奈米、14奈米已經沒有大幅量產的指望。

據DigiTimes報導，中芯雖有14奈米製程能力，但自家官網的工藝技術介紹，已不再列入14奈米製程選項，直接從28奈米起跳，再來是40奈米、55奈米、65奈米等。

不排除中芯為遵循美國政府法規，主動不再提供客戶投片14奈米製程。在第一季法說會上，聯合執行長趙海軍也絕口不提先進製程，與會的法人分析師也未提及先進製程近況與官網下架14奈米原因。