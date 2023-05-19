距離南港僅15分鐘車行時間的新橫濱2「夢悦城」，訴求「雙薪家庭買得起，輕鬆成家我挺你」，每坪單價僅3字頭，觀察信義計畫區周邊40分鐘車程生活圈，包括新莊、林口、汐止皆已來到5~7字頭房價來看，開車約20分鐘即可以達信義區的「夢悦城」房價CP值超高，可謂首購族夢幻天堂，2房含車位總價約千萬元左右，買到日本大成建設精工品質、43000坪花園新城，小資家庭都能輕鬆付。

以月收10萬元雙薪小家庭為例，參考333支出比例原則，月負擔3.3萬元適宜買總價千萬元左右的房子，最能平衡房貸、理財與兼顧生活品質，「夢悦城」68萬元起交屋，並提供先入住先享受的「成屋預售付」優惠付款方式，讓每個小家庭月付款預算都能壓在3.3萬元左右，貼心提供十大國際品牌加值新家，真正為小資族購屋圓夢貼心設想，直接無痛晉升有殼一族。

6字頭入住台北市黃金門牌 「捷運桃花園」自備99萬元起買精裝2-3房

標榜6字頭即可入住台北市門牌的「捷運桃花園」，緊鄰捷運鑽石紅線復興崗站，自備99萬起精裝交屋。以新北市的價格入住台北市樹海莊園，由建築美學大師李天鐸操刀，北市罕見近3千坪高綠覆大基地。周邊享北投行政商圈、關渡COSTCO商圈，生活機能完整發達。

房價部分，北投房市近年受北士科題材拉抬，明德站周邊，每坪飆至120~130萬元，6字頭的「捷運桃花園」，僅北士科1/2價，將磁吸未來北士科園區新貴入主。不僅大幅降低居住成本、更可享受綠意、文教氛圍環抱的優質生活。

再比較已飆至8字頭的新北板橋、新店，房價優勢更明顯。用新北價晉階台北市樹海莊園，且全室精裝修附名牌家電，一卡皮箱即可入住，自備99萬起交屋，對於想入主北市的購屋族來說，是千載難逢的好機會。