無論是在伊拉克還是烏克蘭，以先發制人之姿發動戰爭，就是犯了戰爭罪。不管發動戰爭的原因是欺騙與謊言，比方說伊拉克的情況；還是因為違反與俄羅斯締結的多項協議，例如華盛頓打破承諾，將北約擴展到統一之後的德國邊界外、在中歐和東歐部署數以千計的北約部隊、干涉俄羅斯邊境國家內政，以及拒絕執行明斯克（Minsk）和平協議，這些都不是先發制人出兵的理由。假如沒有人打破這些承諾，俄羅斯恐怕不會入侵烏克蘭。俄羅斯完全有理由覺得自己被威脅、背叛，並感到憤怒。但理解不代表縱容。根據紐倫堡（Nuremberg）審判後確立的法律，入侵烏克蘭是一場觸法的侵略戰爭。

我很清楚戰爭的手段。戰爭並不是透過其他管道來行使的政治。戰爭是惡魔般的存在。戰地記者職涯長達二十年的我，曾駐紮中美洲、中東、非洲，也到過巴爾幹半島報導波士尼亞和科索沃的戰爭。我內心承載著幾十位被暴力吞噬的靈魂，其中包含我的知心好友，路透社記者庫特．肖克，他和另一位友人米格爾．吉爾．莫雷諾在獅子山共和國的一場伏擊中喪生。

我能體會戰爭帶來的混亂與失序，以及持續的不確定感和騷動。在交火過程中，你只能感知到周圍幾英尺範圍內的狀況。為了不被擊中，你拚死拚活想找出砲彈發射的方向，但不一定每次都能成功。

我感受到無助與令人動彈不得的恐懼，多年後，這種恐懼像一列貨運列車在半夜降臨般壓迫我，我被恐懼感纏繞包圍，心跳加速、汗水涔涔。

我聽到那些被悲痛折磨的人的哀號，他們抓著親友的屍體，孩童的遺體也在其中。到現在我還是聽得見那些哭喊。語言並不重要。西班牙文、阿拉伯文、希伯來文、丁卡文、塞爾維亞—克羅埃西亞文、阿爾巴尼亞文、烏克蘭文、俄文。死亡已穿透語言的隔閡。

我知道傷口長什麼樣子。腿被炸斷。頭部被炸成血肉模糊的一團。腹部的大洞。一灘血泊。垂死者的哭喊，有時是哭著尋找母親。還有氣味，死亡的氣味。為蒼蠅和蛆蟲做出的最高犧牲。

我在伊拉克和沙烏地阿拉伯遭祕密警察毆打；我在尼加拉瓜被反政府武裝人員俘擄，他們用無線電回報宏都拉斯的基地，詢問是否該把我殺了；在伊拉克第一次波斯灣戰爭之後，我又在巴斯拉（Basra）被俘，完全不曉得自己是否會被處決，身邊永遠都有人看守，而且經常餓著肚子，只能喝泥坑裡的水。

戰爭帶給我們的最大教訓，就是身為獨特個體的我們並不重要。我們變成數字、砲灰、物件。曾經珍貴而神聖的生命變得毫無意義，在戰神貪得無厭的需索下犧牲。戰爭期間，無人例外。尤金．史賴吉（Eugene Sledge）談到自己在二次世界大戰中，以海軍陸戰隊成員的身分部署南太平洋的經歷，「我們是可以被犧牲的，這讓人難以接受。我們來自一個重視生命與個人的國家和文化。發現自己處於一個生命看似沒什麼價值的情境，讓人感到極致的孤獨。一種尊嚴盡失的感覺。」

（本文摘自《戰爭是最大的惡》／商周出版）

【內容簡介】赫吉斯是美國新聞記者、長老會牧師、作家和評論家。在他的早期職業生涯中，赫吉斯在中美洲擔任《基督教科學箴言報》、NPR和《達拉斯晨報》的自由戰地記者。

曾在超過五十個國家報導戰爭消息的著名戰地記者與普立茲新聞報導獎得主赫吉斯，於2003年5月受邀在羅克福德學院（Rockford College）畢業典禮致詞時，因公開抨擊美國侵略伊拉克，而遭到所任職的紐約時報譴責，他秉於道出真相是記者的天職，選擇離開紐時。他一向以深思熟慮又挑釁的刀筆針砭社會不公與戰爭暴行，因此贏得卓越記者的一致好評。赫吉斯亦曾受頒國際特赦組織全球人權新聞獎。

自2008年起，更是以小搏大持續強力批判企業寡頭壟斷與極權資本主義（totalitarian capitalism）。洛杉磯新聞俱樂部形容他是「99%的捍衛者，1%的死對頭」，頒給他2009年與2011年年度線上記者。赫吉斯講真話、重良知、思想深厚、反應敏銳準確，至今已出版14本書。

他當然不是天真的理想主義者，在中東擔任戰地記者時曾遭綁架當過人質；在科索沃報導種族屠殺，親眼看到一個接一個村莊遭到完全的摧毀；在拉丁美洲報導戰爭消息，見識到美國政府為獨裁者撐腰，導致生靈塗炭。說出一般人不願聽的真相，不會受到歡迎，但他選擇說真相，因為他以為不說真相、保持沉默是自我毀滅。

【作者簡介】克里斯多夫．赫吉斯（Christopher Lynn Hedges）

曾在中美洲、中東、非洲和巴爾幹半島擔任戰地記者長達二十年，其中有十五年任職於《紐約時報》（New York Times），並以替該報撰寫的報導榮獲普立茲獎（the Pulitzer Prize）。他著有十四本書，包括《戰爭是賦予我們意義的力量》（War Is a Force That Gives Us Meaning）、《每個人都應該知道的戰爭事實》（What Every Person Should Know About War）、與萊拉．阿爾-阿里安（Laila Al-Arian）合著的《附帶損害：美國對伊拉克平民發動的戰爭》（Collatoral Damage: America’s War Against Iraqi Civilians），以及《我們的班級：美國監獄中的創傷與轉變》（Our Class: Trauma and Transformation in an American Prison）等。

本書中的段落來自他過去二十年撰寫的戰爭敘事和報導，來源主要為Truthdig與ScheerPost兩大平台以及多場會談和講座。為了撰寫《附帶損害》，他與五十名退役美軍進行數百小時的採訪，而本書也援引採訪報導的內容。

他替ScheerPost撰寫週一專欄，並在Real News Network平台上主持Chris Hedges Report這個節目。他畢業於柯蓋德大學（Colgate University）英文系，隨後取得哈佛大學的神學碩士學位。他還以尼曼獎學金研究員的身分在哈佛大學學習古典文學。他曾於哥倫比亞大學、紐約大學、普林斯頓大學和多倫多大學任教。自二〇一〇年起，他在紐澤西的監獄機構中，指導在羅格斯大學（Rutgers University）就讀學士的學生。

【譯者簡介】温澤元

師範大學翻譯所畢，德國曼海姆大學語言與溝通研究所，現專職英德翻譯。譯有《大偽裝者》與《監控資本主義時代》、《黑暗年代的女哲學家》等。