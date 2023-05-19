近年網路駭客猖獗，有研究團隊又發現一種名為「幽靈之觸」（GhostTouch）的攻擊手法，遠端操控解鎖手機進行各式操作，神不知鬼不覺的竊取包括銀行帳號、密碼等重要個資，目前已知有9款手機易受攻擊，包括iPhone SE、Samsung Galaxy S20 FE 5G、紅米8，以及Nokia 7.2。

據外媒techradar報導，NordVPN研究人員表示，這種攻擊手法是透過裝置發送電磁波，遠端操作包括滑動、點擊等動作，如此不法份子就能解鎖手機，竊取銀行帳號、密碼等個人資料，並植入惡意軟體。

但這種攻擊手法也有不小的限制，研究指出，不法份子需要靠近受害者，至少要在4公尺以內才能成功。不過即便如此，也有不少人中招，只是考量民眾在公眾場所的行為模式，一點也不奇怪。

運用這種攻擊手法的駭客，會將犯案地點選擇圖書館、咖啡廳等場所，事先將裝置藏於桌底，一旦受害者的手機正面朝下，平放於桌上時，駭客便能遠程操作得手，而這時受害者全然不知手機已被駭客入侵。

一旦駭客得手後，他和智慧型手機的距離就不再受限，但這種攻擊手法也很容易揭穿，因為受害者會看見手機自行運作，例如自動解鎖、自動開啟任何app等。截至目前，已經確認有超過9款智慧型手機容易受攻擊，其中外媒點名iPhone SE、Samsung Galaxy S20 FE 5G、紅米8，以及Nokia 7.2等4款。