去年志願士兵不適服役人數達4066人創近年新高，退輔會主委馮世寬18日被問到志願役留不住，退撫制度是否要改？當場怒嗆「你怎麼知道留不住？不要問這種問題！」前立委郭正亮18日在《國民大會》指出，不適服役者扣掉汰除的佔92.4％、3756人，前年是3054，增加700多人，這些不是做後勤，而是真的在部隊，這就會導致現在的部隊缺人，而且是立法院要求國防部寫的書面報告，是立委發現的，所以這真的是個問題。

「志願役3756是佔92.4％，是自己申請要離開喔！」郭正亮表示，他不是被淘汰的其餘310人，這些是條件夠的，可是他看前景，我們不知道什麼原因，當然怕兩岸開戰也是原因之一。而且自己申請退役是要賠錢的，他是寧可賠錢也要離開！

郭正亮提到，去年是3756，前年是3054人，所以是增加700多個。而且這個志願役絕對不是那種做後勤的，蹲辦公室的，是真的在部隊，所以這個就會導致現在的部隊缺人，這個臨時怎麼補？所以這個記者問這個問題是合理的，這真的是一個問題！

「事實上媒體的標題就是：志願役士兵逾4000人退場創新高！」郭正亮指出，而且對不起，這個是國防部寫的報告，叫作《志願役士兵不適服原因分析及策進做法書面報告》，交給立法院，就是立法院要求他做專案報告，要問這個問題，是立委發現這部分有問題，不然怎麼會問這個？

媒體人黃暐瀚補充，去年數字創新高，但裡面42％理由是寫生涯規劃，另外30幾％寫家庭因素，對業務繁重或對未來沒什麼看法的，只有1％。所以那40幾、30幾％都是寫表面漂亮而已。你以為汰除是怎樣？有的人是找不到理由退伍，故意犯個錯。兩岸打仗是不是原因，不能替他回答，馮世寬可能要維護軍人的面子，覺得被踩了紅線，但現在離開軍隊的人的數字逐年增加，這是事實。