前艦長呂禮詩提到一篇對岸的論文，題目是「基于CFD的舰船甲板火灾消防安全评估」，CFD是用數值模擬計算流體力學。而有一張圖片是關於「艦船甲板水成膜泡沫噴頭」，甲板上為何有這麼多「水成膜泡沫噴頭」？

呂禮詩說，他以前在船上用過「水成膜泡沫噴頭」，因為後方失火。也就是7月1日鬼門開，另一艘船在拜拜，拜拜完就把冥紙丟到海面上。偏偏碼頭夏天吹南風，港口內的油都往北邊吹，水面上形成油膜，再把金紙丟下去就燒起來了。

當火勢已經快燒到飛行甲板，呂禮詩二話不說，立刻啟動備戰警報，到艦尾救火，長官說火這麼大救不起來，他立刻建議打開「水成膜泡沫噴頭」，泡沫一打開火就滅了！很有效。

呂禮詩披露，噴水可以同時做核生化消除，另外攻船飛彈如果有紅外線尋標，也可以降溫。紅外線尋標不只雄二飛彈有，2年前共軍鷹擊18超音速攻船飛彈也有紅外線尋標器。

呂禮詩分析，「水成膜泡沫」的環境風從0開始，到每秒11公尺，這是何什麼意思？也就是風力限制每秒11公尺，大約就是6級風。意思是076兩棲攻擊艦最大風力限制就是6級，超過6級就要返港，它的無人機、那怕使用艦載機，它的風力限制就是如此，所以救火也就模擬到6級。