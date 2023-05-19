民進黨總統參選人賴清德官方YouTube頻道今晚發布第3支影片「看見賴清德－醫學教我的事」；賴清德提到，他大學時，期許自己進入社會後，能像金庸武俠小說人物周伯通，「兩手同時做不同事情」，為國家社會有所貢獻。

賴清德官方YouTube頻道3支影片「看見賴清德－醫學教我的事」，主要是談大學醫學教育如何影響他的做事態度及從政態度。

賴清德回憶台大復健醫學系時期，醫學訓練啟發了他兩個重要精神，其一是一位三十多歲車禍癱瘓的病人令他印象深刻，雖然每日反覆復健，滿身大汗非常辛苦卻不曾放棄，讓他感受到「如何讓有限的生命更有價值，這才重要」。

他說，另外復健治療的徒手運動，需要針對不同病症循序漸進去解決問題，這也影響日後他的從政態度，「不可能一件事靠一句話就有結果」。

賴清德說，醫學專業教育有三個重要精神，分別是以專業醫術幫助病人、人權精神不分種族貧富貴賤，以及診斷治療依據客觀數據的邏輯訓練，都對他影響深遠，無論是立委服務時期，每位民眾的陳情忠實記錄，到後續處理追蹤會主動向民眾回報，之後擔任行政院長也要求內閣團隊要做實事，皆秉持臨床面對病人的三個精神：「誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題」。

賴清德訪談中也提到，大學時期看了很多小說，期許自己進入社會之後，能像金庸武俠小說的周伯通，「能夠兩手同時做不同事情，而且可以做得很好」，為國家社會有所貢獻。

賴清德總統競選團隊最後表示，期盼藉由《看見賴清德－醫學教我的事》，帶領民眾透過醫學時期的啟發、小故事，不只分享賴清德的人生歷程，也看見他的人生態度。