全球繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今年來股價勁揚超過1倍，市值超越股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威，躍居全美第5大市值企業。台灣出身的執行長黃仁勳身價水漲船高，安全花費比去年高765％。前立委郭正亮18日在《國民大會》節目指出，美國半導體有很多優秀的CEO都是台灣人，NVIDIA最近爆紅的原因就是，伺服器加上AI，都需要有更多的圖形辨識能力，而NVIDIA圖形處理器（GPU）就是No.1，其市值當然會愈來愈高。

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳16日表示，人工智慧下一個浪潮將是「體現智慧」（Embodied Intelligence），即能理解、推理、並與物理世界互動的智慧系統。今年度台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月30日至6月2日在台北南港展覽館舉辦，也可望邀請到黃仁勳擔任專題主講人。

郭正亮提到，黃仁勳是我們台灣之光，NVIDIA最近爆紅的原因就是，伺服器加上AI，都需要有更多的圖形辨識能力，那就要用到他的，因為圖形處理器（GPU）他就是No.1！所以他的市值當然會愈來愈高。事實上他回來台灣是很隨和的人，還曾經在信義計畫區那邊野生捕獲，他聽到兩個女生在那邊唱歌，就過去聽。主持人謝曜州提到，他小時候在台南長大。郭說「他回來台灣就沒有治安問題了，美國現在到處都有治安問題。」

「安保增加，因為他愈來愈重要啊！」郭正亮指出，美國半導體有很多CEO都是台灣人，像AMD那個CEO也是台灣的女生，所以台灣人真的是蠻優秀的！

過去還曾有張忠謀給黃仁勳一通電話，造就了台積電和NVIDIA的緊密合作關係的美談，台積電將NVIDIA晶片良率提高，讓半導體界刮目相看。1999年，NVIDIA推出全球第1個GPU繪圖處理器「GeForce 256」；2006年，由NVIDIA設計、台積電生產製造的GPU，已突破5億顆出貨量；2011年，雙方已出貨到第10億顆晶片。