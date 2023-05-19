112年度國中會考將於20日登場，除了學生加緊念書，許多家長也都會帶著供品到廟裡拜拜，祈求孩子考到好成績，但不是什麼東西都能帶，就有3種食物帶了就NG，前功盡棄。

《中視新聞》報導，一般高普考、國考，最常敗的是五文昌帝君；軍警、司法考試則是拜關公(文衡帝君)；寫作、作文類則是拜可辨別文章優劣的朱衣星君；若想添加考運，則是拜孔子和鍾馗。

供品選擇也大有學問，其中不少和諧音息息相關，蔥、蒜、芹菜、包種茶，象徵著聰明、勤勞、包中，礦泉水則代表文思泉湧，但反過來看，烏龍茶、丸子加蛋都相當不妙，分別代表著「搞烏龍」、「完蛋」，都是不祥的徵兆。若還要更追求，最好牛肉也別吃，畢竟文昌帝君坐騎就是牛。

命理師楊登嵙表示，拜拜時還要注意「龍進虎出」，也就是右手邊的龍門進，左手邊的虎門出，若走相反運氣就會背。

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