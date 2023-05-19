日本首相岸田文雄18日邀請多家半導體國際大廠高層赴官邸會談，應邀出席的晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音會後發表聲明，表示台積電將持續投資日本。前立委郭正亮18日在《國民大會》節目指出，在日本投資半導體可行度比美國高，因為日本人願意加班，也給豐厚補貼。反觀輝能出走法國投資1743台幣，總統馬克宏親自接見，我經長王美花竟不曾拜訪輝能，還把觀音42億廠吹成根留台灣，顯然是台灣自己出了問題。

「在日本投資半導體，可行度比美國高，主要的原因是日本人上班也蠻『敬業』的，他願意加班啦！」郭正亮表示，美國人就是加班很麻煩，台積電那個企業文化不一樣，事實上半導體的製造大部分都在東亞地區，日本、韓國、台灣還有大陸，就是你願意加班，願意協作，有紀律。這個日本人是沒問題的，美國人問題就很多，但主要就是日語不好學，台積電多半都是學英文的，不然台積電在日本是陸續要增加投資沒有錯。

郭正亮提到，7奈米廠大概確定要落腳日本了，因為他給非常豐富的補貼。這就要講一個例子，我們輝能最近不是外移到法國去做投資？投資52億歐元，台幣是1743億，結果我們經濟部長王美花竟然沒有拜訪這家公司！他2021年10月就增資，那時候增資3.2億美元，那時候已經國際知名了，大家都知道他那個鋰電池的技術世界第一，王美花竟然不知道這間，人家馬克宏親自接見！所以這個是台灣自己出了問題。

「現在經濟部說，人家桃園有投資啊！」郭正亮直言，桃園觀音那個廠42億台幣，你說這個叫作根留台灣？我就不知道你在說什麼？法國那個投資是1743億台幣。說什麼在桃園觀音要蓋超級工廠，你有聽過超級工廠只有台幣42億的嗎？