時尚網紅莫莉擁有80萬粉絲，近日飛往韓國參加Gucci時尚秀，卻被發現刻意尾隨IU，並趁機抓扯對方的手腕，被保鑣制止，引燃網友怒火，對此，她發文道歉，並針對網路冒出她對美甲師說「不喜歡IU」的對話截圖回應，強調是惡意P圖，18日深夜則透過律師點名該名造謠網友，嚴正聲明：「毀謗我絕對不會忍氣吞聲」，並強調不排除採取法律手段。

隨著莫莉緊抓IU手臂的事件延燒，一張莫莉與美甲師的對話截圖在網路瘋傳，可見一名佯裝成莫莉的人說：「酸葡萄心態，可能摸不到IU，羨慕我？」，接著表示：「經紀人說先安靜幾天再發個聲明道歉就好」，且面對友人稱被抓包沒追蹤IU的疑問，竟直接表示：「我又沒喜歡她要追什麼」，態度相當高傲、隨便。

不過其實這則對話截圖是被偽造的，莫莉除了在IG限時動態喊冤：「不可置信有人心壞成這樣，竟然為了拉垮我，惡意P圖做出這張假對話的畫面」，18日深夜也曬出律師聲明，點名一名身分不詳的網友上傳意圖這張對話截圖，造成各大社群平台大量轉載，嚴重妨害她的名譽，請已轉載者立刻刪除，停止對她的傷害。

至於針對部分網友質疑自導自演假對話截圖事件，以達轉移焦點目的，她表示已對觸碰IU一事公開道歉，並願意承擔所有後果，絕無可能造假對話，先抹黑自己，再發道歉文：「我用生命發誓，我跟公司不可能做這種事，我們也沒能想到這一步」，文末更警告若有人再惡意造謠，絕不寬貸，會透過法律手段維護權益。