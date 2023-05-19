日本、韓國、大陸、美國均在東亞部署大量神盾艦，大陸海軍也自研自製052C、052D兩款中華神盾。前海軍艦長黃征輝表示，神盾系統最厲害的，就是「相列雷達」，1.5秒就可以掃描500、600個空域目標。

黃征輝18日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，所有裝了神盾系統的相列雷達都很重，就像是一個人戴了很重的鐵帽子一樣，所以神盾艦基本上噸位都非常大，早期都將近萬噸，像日本、韓國、美國都是8000、9000噸以上，甚至上萬噸，後來改建了很多，才讓它變小。

黃征輝指出，相列雷達佈滿了500、600個饋送角，每一個角都對準一個，稱「電子掃描」，它控制所有的雷達發射波。1.5秒間可以掃描500、600個空域目標，就跟光速一樣，甚至可同時攻擊24個目標。

黃征輝點出，神盾系統最厲害的地方，就是「相列雷達」，完全翻轉過去的觀念，所以就叫「神盾」。