美國「華爾街日報」今天報導，德意志銀行將支付7500萬美元（約新台幣23億元），以和解一項指控德意志銀行支持性犯罪富豪艾普斯坦的性販運計畫而獲利的訴訟。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，德意志銀行（Deutsche Bank）已同意支付7500萬美元和解這項擬議的集體訴訟。

一位在法庭文件中匿名的女性去年在紐約代表自己和其他指控艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的人，提起了這項訴訟。

她指控，在知道艾普斯坦利用其銀行帳戶中的資金來進行性交易活動的情況下，德意志銀行仍與艾普斯坦做了長達5年的生意。

最初提交的訴狀中聲稱，德意志銀行透過支持艾普斯坦的性販運組織而獲利，使原告們遭到強暴、性侵害和脅迫性交易。

華爾街日報引述知情人士說法指出，德意志銀行不承認有錯。德意志銀行發言人也拒絕發表評論。

艾普斯坦生前曾是美國金融家，2019年在紐約一座聯邦監獄中自殺身亡，當時他正在等待性交易指控的審判。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120519

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