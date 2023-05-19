高雄市旗山區永和里活動中心，18日上午出現民眾抗議事件，10多位里民不滿欲加入發展協會卻被拒絕門外，還被說成是人頭，抗議現任理事長違法獨裁，把發展協會占為己有，現場一度爆發口角，不過理事長吳順樟否認拒絕他 人加入協助，強調因方法不對無法加入。

由於不少里民被拒，包括前里長洪梁修，及曾被徵詢是否有意願擔任理事長的莊永妹。抗議民眾表示，被拒加入協會後想找理事長問清楚，但理事長卻不理會，只好集體抗議找理事長理論。

經悉，協會當天的會議紀錄，提到了前里長洪梁修等63位集體申請加入會員一案，在理事會審議，結果理事會的決議竟然是「本次申請加入會員人數『異常』，甚至疑有『人頭會員』之嫌疑。外傳這次幕後有人操控，有政治因素涉入，協會為了社區和諧，繼續正常運作，造福里民，本次申請加入會員『不予審查』。」直接把六十幾張申請書塵封。

理事長在活動中心內，不願出面與民眾說明，僅說是「理事會決議」，無法交代拒絕入會的理由，令抗議民眾不能接受。

理事長吳順樟受訪時表示，他沒有說他們是人頭，他說的是集體。至於會議記錄，他本人還沒收到，原始檔案則放在家裡。我也歡迎他們加入，但是加入的方式不應該是集體。

不過抗議民眾表示，里民參加發展協會本來就是天經地義，而且完全合法，不懂為何申請加入都被拒絕。