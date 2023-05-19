藝人小甜甜(張可昀)近日被前夫指控虐狗，雙方在網路各說各話多日，小甜甜才改口承認說謊，的確是自己不慎害狗受傷，但絕對沒有虐狗。18日，她帶愛犬「茼蒿」去動保處檢查，經歷整整3個小時，最後拿到政府開的證明文件，還自己一個清白，激動直呼：「真的超想哭！」。

小甜甜18日深夜在社群平台表示動保處的工作人員都很相信她，但政府機關的原則就是有人通報就需要飼主到場說明，且帶給狗給獸醫檢查。她表示當天動保處花了3個小時仔細檢查，並開給她證明文件，總算有所憑據面對外界的誤會，內心不免一陣感慨：「當下我真的超想哭！」

小甜甜表示自己身為愛狗人士，這幾天竟被各種可怕言論謾罵，身心很難不爆炸，對此，動保處的工作人員給予安慰，要她不要在意批評言論，並鼓勵她好好在動保議題耕耘：「我們需要的是你跟過往一樣，一起為浪浪們繼續發聲！！」

至於針對被捲入風波的動物醫院，小甜甜當日也登門道謝與致歉，表示很抱歉造成醫院諸多困擾，可惜院長當天不在，同時她也感激關注這起事件的所有人：「謝謝大家這一個多禮拜對茼蒿的關心與擔心，其實這幾天，也讓我看見有這麼多人，都這麼愛著動物真的很感動，謝謝你們大家。」