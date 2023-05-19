敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）今天抵達沙烏地阿拉伯，準備出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會，這將是敘利亞陷入內戰十多年來，阿塞德第一次參加阿盟峰會。

法新社引述敘利亞電視台報導，阿塞德「抵達吉達（Jeddah）的阿卜杜拉齊茲國王國際機場（King Abdulaziz International Airport），以參加（明天的）阿拉伯聯盟峰會」。

這次訪問象徵阿塞德正式回歸阿盟。阿盟在2011年11月暫停敘利亞會員國資格，因為大馬士革政府血腥鎮壓抗議民眾，引發一場50萬人死亡、數百萬人流離失所的衝突。

當時沙烏地阿拉伯與其他阿拉伯國家不是切斷與阿塞德的關係，就是讓雙邊關係降級。衝突期間，沙烏地還公開支持把阿塞德趕下台。

然而阿盟本月稍早歡迎敘利亞回歸，東道主沙烏地阿拉伯還不顧其他阿拉伯國家反對，邀請阿塞德出席明天的峰會。

根據敘利亞的親政府報社「祖國報」（Al-Watan），阿塞德今天晚上和明天上午可能會「跟幾位領導人在雙邊會議中會面」。

阿塞德上次參加的阿盟峰會為2010年的利比亞峰會。（譯者：楊昭彥）1120519