去年志願士兵不適服役人數達4066人創近年新高，引發關注，退輔會主委馮世寬18日被問到退撫制度是否要改？當場怒嗆「你怎麼知道留不住？不要問這種問題！」國際政治專家賴岳謙認為，馮世寬惱羞成怒，講不出話，是因為退撫會沒有辦法建立一套更吸引這些人的體系。前海軍艦長呂禮詩則表示，曾有F-16飛官退伍之後竟去修車。

賴岳謙18日在政論節目《新聞大白話》中表示，馮世寬動怒，是因為記者問對了。事實上，我們連軍校的學生都招不足，軍官、士官都不願意當了，士兵怎麼會願意呢？這些志願士兵原本跟軍方簽合約，比如簽3年合約，卻寧可賠錢也要離開。

賴岳謙接著指出，志願士兵被當初招生的廣告吸引，進去以後卻發現不是這樣，覺得沒辦法再耗時間在軍中，比如為了一點點錢，可能要為台獨去打仗，也可能認為，為了那麼一點點錢，被操得半死。結果24小時被綁住，而且動不動就要演習給長官看，根本沒有成長，也毫無所得。

賴岳謙點出，還有志願士兵合約滿了，卻拒絕延役，不過更嚴重的問題還是提前解約。所以馮世寬惱羞成怒，講不出話的原因就是，退撫會沒有辦法建立一套更吸引這些人的體系。

呂禮詩則表示，之前還有F-16飛官這樣重要的人才，退伍之後竟去修車，因為民航不要他們，民航需要的是資訊人才，當然還有很多考核的標準。另外，還有一個重點，以前航發會的角色是什麼、現在航發會的角色又是什麼，航發會並不會為退役的飛官說話，它自己花200到300萬元培養一個飛官，送到美國、澳洲去飛就好了，幹嘛要用你空軍。