澳洲一名19歲女子為了規避行李超重費，在機場開箱把大多數衣物穿上身，連她自己都忍不住一直笑。

出國旅遊行李超重，你會怎麼應變？想必有不少人事先把外套等厚重衣物拿在手上或穿在身上，設法減輕重量。有個澳洲女孩也用這招，但她把近6公斤重的各式衣物套上身，當場變身大胖熊。這番「作弊」程度太荒謬，地勤照開行李超重罰款，女孩等於白忙一場，加上登機時間緊迫，她被迫以惹人注目的「假胖子」造型搭機回老家。

綜合美國《紐約郵報》、英國《鏡報》報導，艾卓娜（Adriana Ocampo）與友人愛蜜莉（Emily Altamura）都是19歲的澳洲女孩，3月20日兩人結束旅遊行程，在墨爾本準備搭乘捷星航空（Jetstar）班機飛往艾卓娜的老家阿德雷德（Adelaide）。艾卓娜手提行李重達12.5公斤，超出上限7公斤門檻許多，暗自希望地勤會忙到沒空檢查重量。

到了機場，眼看航空公司地勤一一過磅行李重量無意放水，艾卓娜若不想支付超重費，只能現場應變。她靈機一動，打開行李箱飛快取出一堆衣物與用品，盡力減少行李重量。愛蜜莉行李也超重，如法炮製。

艾卓娜當場套上總計15件衣服，包括多件T恤、外套、套頭羊毛衫、長褲，重逾13磅（5.89公斤），穿不下的T恤就塞進寬鬆的長褲裡，褲腰上卡著一台iPad，模樣搞笑至極。自拍影片過程有一件牛仔褲從身上掉下來，艾卓娜笑到不行。

如此費盡心思，行李還是超重1公斤有餘。地勤表示仍須開罰，兩人認栽，各付65美元（約新台幣2000元）罰款。艾卓娜與愛蜜莉就以這副尊容登機入座，傻笑度過80分鐘航程。

機場常見旅客在報到櫃台附近開箱調整行李重量的情況，就是為了避免額外支付超重費用。（資料照／美聯社）

從事餐飲工作的艾卓娜向英國西南新聞社（South West News Service）表示：「出發前我在飯店房間收拾行李，箱子爆滿幾乎闔不上，我知道我的手提袋也超重。」她與愛蜜莉到了機場發現航空公司地勤拉出一台磅秤，心知不妙，替行李減重的唯一辦法就是把東西往身上穿戴。

一聽行李超重費高達65美元，兩人變本加厲把更多衣服套到身上。艾卓娜回憶：「我看起來像隻熊。本人個頭嬌小，結果變成完全相反的模樣，就像電影《巧克力冒險工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）裡那個胖小子。我歇斯底里，笑個不停。」

艾卓娜回憶，她大概穿了6層衣服，口袋塞滿東西，行李箱物品所剩不多，包括2雙鞋、1個袋子、1件牛仔褲、幾雙襪子，「到後來，登機門只剩我們兩個」，地勤不假辭色直言，兩人仍須支付超重罰款。艾卓娜說：「排隊的人個個盯著我們取笑，超糗。大家都不太高興，因為我們害得航班起飛時間延誤了。」

捷星航空發言人表示，此事固然有趣味的一面，但公司對於每一位旅客都設下行李重量限制，「務求人人公平」，況且公司這麼做也是為了符合安全規定。