桃園市平鎮區疑有變電箱冒火花，台電19日凌晨緊急搶修。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

鋒面通過，桃竹地區出現劇烈降雨和雷擊，不少民眾都從睡夢中驚醒，桃園市平鎮、中壢民眾19日凌晨紛紛回報，有多個路段相繼停電，且平鎮新勢國小前變電箱疑冒火花。台電已派員到場處理，詳細停電原因則待釐清，目前各地陸續復電中。

中央氣象局指出，受鋒面影響，桃竹地區皆有大雨，19日凌晨1時45分針對桃園市、新竹縣發布豪雨特報，新竹市發布大雨特報，另在新北市、桃園市與新竹縣都發布大雷雨即時訊息，提醒民眾雷擊、雨勢及強陣風。

桃園市多處地區18日深夜至19日凌晨驚傳無預警停電，民眾紛紛於臉書、地方社群回報，包括平鎮新勢里、延平路一段、延平路三段、中豐路、德育路等，另中壢後站、北園路、永樂路等路段，都傳出停電消息。

台電於停電查詢系統公告說明，接獲通報後已立即派員趕赴現場處理，為盡量縮短停電影響用戶時間，除盡速搶修並將逐步縮小停電影響範圍，於搶修過程陸續恢復局部區間供電，並加速完成搶修至全面修復。