Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會每年精選多名樂壇才子與實力唱將舉辦個唱，日前公布任賢齊、曹格、脫拉庫、Leo王及新生代饒舌唱作人wannasleep。五組不同風格的型男將以他們強大的音樂能量，在Legacy舞台為樂迷們詮釋各自獨具一格的鐵漢柔情。

今年由從節目《大嘻哈時代》嶄露頭角，被稱作「新銳饒舌藝術家」的wannasleep為系列打頭陣，將滿24歲的他是「鐵漢柔情」系列歷屆最年輕的演出者。他表示剛看到本屆演出陣容，想到自己將跟這麼多從小看到大的前輩們一起出現在演出名單中，萌生了：「我是誰？我在哪？」的想法。

他也坦言：「其實『身為「鐵漢柔情」系列歷屆最年輕演出者』這件事讓我有些許壓力，每個時代都存在著年輕人的語言，但我大部分的時候都是抱持著來都來了，想都想了的直覺在前進。」wannasleep的人生首場個人演唱會就是在Legacy舉辦，這次將再度登上這個舞台，也讓他高喊：「Legacy feeling like只有順。」