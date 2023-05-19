俄羅斯高超音速導彈臨場失效，讓普丁在全球眾目睽睽下丟盡了臉，遭到各國的嘲笑，3名俄羅斯科學院的高超音速專家被控叛國罪，看來導彈與其科學家都是凶多吉少。俄羅斯科學院對外發出公開信表示，3名科學家被捕將阻礙俄羅斯高超音速技術的發展，甚至威脅到整個俄羅斯科學界的發展。其實擔心的不只是俄羅斯科學界與軍方，同樣號稱擁有多種無法攔截的高超音速導彈的中共，內心恐怕也是忐忑不安。
3名俄羅斯高超音速科學家當中的阿納托利．馬斯洛夫（Anatoly Maslov）與亞歷山大．希普尤克（Alexander Shiplyuk）2人是早在去年6月與8月被捕，瓦列里．茲維金采夫（Valery Zvegintsev）的逮捕未見諸媒體報導，直到今年4月7日被法院裁定拘留，他是高超音速技術實驗室的創始人。其中馬斯洛夫還涉及洩漏極機密的高超音速技術數據給外國，一般相信是中國。俄媒指出，在俄羅斯的叛國罪案件都是秘密處理的，因為大都會涉及機密資訊，被判有罪的人最高可處20年徒刑。
普丁要拿最嚴重的叛國罪來懲治3名科學家是有原因的，當地時間5月15日俄軍對烏古蘭首都基輔的愛國者導彈陣地進行導彈飽和攻擊，俄軍曾報告「已徹底摧毀基輔愛國者導彈陣地」，而且是6枚匕首（Kinzhal）高超音速導彈「全部命中」，其中包括擊毀愛國者導彈的陣地雷達一套、發射架5座，普丁聞訊龍心大悅。不過隨後情報官員又傳來消息稱，基輔的愛國者導彈陣地仍在工作，俄軍的導彈飽和攻擊失敗，除了僅1枚巡航導彈落在愛國者陣地附近，其餘的17枚巡航導彈與6枚匕首導彈都在遠處被擊落。普丁驚愕之餘下令核實，確認這一波飽和攻擊毫無戰果之後大為惱怒，痛罵軍方與導彈設計局的人都是騙子。
在大規模導彈攻擊下，高超音速導彈失效讓普丁顏面盡失，它曾是普丁多次拿來公開炫耀的武器，研發過程花費驚人，佔用了大量其他項目的經費。最早高超音速武器項目很多，但最後僅匕首、先鋒（Avangard）、鋯石（Zircon）3種被俄軍採用，其餘的有部份出售給其他獨聯體國家。其中的匕首是從SS-26（北約代號：岩石）彈道導彈、也就是後來的伊斯坎德爾（Iskander-M）導彈的基礎上發展出來的高超音速大氣層內巡航導彈，先鋒是薩爾瑪特（Sarmat）洲際導彈的滑翔載具機動彈頭，鋯石則是超音速吸氣衝壓發動機驅動的高超音速反艦導彈，也可以用於打擊地面目標。
前蘇聯解體、普丁掌權後的這幾十年，唯一稱得上的有領先地位的軍事科技成果就只有高超音武器，其他海陸空的武器沒有任何可觀之處。像Su-57隱形戰機與印度合作又半途變卦，服役後問題一大堆，飽受國防軍事界嘲笑，T-14主戰坦克很多奇葩設計也遭到質疑。這些尖端武器項目都有經費不足的問題，許多經費引都被挪去發展高超音速導彈。
西方軍事分析人士指出，正因為高超音速導彈號稱無法攔截、每發必中的優勢，讓普丁敢於挑戰北約，即便其他軍種的武器沒有新的進展，俄羅斯也照樣被視為無人敢惹的世界級的軍事強權。2014年俄羅斯入侵克里米亞，當時烏克蘭已無抵抗的實力，北約亦未表態介入，但俄軍也不敢擴大佔領區，主要就是高超音速武器還在開發中，普丁擔心北約出兵干涉會讓俄軍難以應付。到了2022年北約態度強硬，普丁仍執意入侵烏克蘭，很可能是高超音速武器服役後讓普丁有恃無恐。
俄軍去年高超音速匕首導彈曾使用了3次，烏克蘭完全無力攔截，普丁還得意洋洋地向西方國家炫耀，沒想到美國的愛國者導彈一到，匕首導彈全數遭到攔截，對愛國者導彈的飽和攻擊不只沒有達到震懾的效果，還在眾目睽睽下6枚高超音速導彈全數被擊落，等於是當眾挨了6記耳光，這樣的結果恐怕連美國都感到意外。事後俄軍仍不死心，隔日深夜俄軍再次對基輔與敖德薩發射30枚巡航導彈，其中大部分攻擊基輔，結果射向基輔的巡航導彈也全數被愛國者擊落，攻擊敖德薩的導彈中有一枚突破防空系統攔截擊中一家工廠。
過去幾年來，有關高超音速導彈的突防能力經常被國防軍事專家引用，包括它無法偵測、偵測到也無法預測彈道，加上速度太快，防空系統反應不及，其電子干擾能力能主動干擾對方雷達，還有突防用的電子誘餌，因此它完全無法攔截。除了俄羅斯之外，中國也有包括東風-17在內的已服役與試驗中的高超音速導彈，東風-17還在裴洛西訪台後發動的對台軍事演習中首次用於台海，引起高度的關注。如果俄羅斯科學家洩漏的高超音速導彈數據是中共所獲得，可能會對中共發展高超音速武器造成一些影響，加上這次俄羅斯匕首導彈被全數攔截，未來高超音速武器是否會受到重視或改進，勢必會有更多的變數。
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