俄羅斯高超音速導彈臨場失效，讓普丁在全球眾目睽睽下丟盡了臉，遭到各國的嘲笑，3名俄羅斯科學院的高超音速專家被控叛國罪，看來導彈與其科學家都是凶多吉少。俄羅斯科學院對外發出公開信表示，3名科學家被捕將阻礙俄羅斯高超音速技術的發展，甚至威脅到整個俄羅斯科學界的發展。其實擔心的不只是俄羅斯科學界與軍方，同樣號稱擁有多種無法攔截的高超音速導彈的中共，內心恐怕也是忐忑不安。

日前被逮捕並遭控叛國罪的俄羅斯科學院學者瓦列里．茲維金采夫。（圖／Youtube)

3名俄羅斯高超音速科學家當中的阿納托利．馬斯洛夫（Anatoly Maslov）與亞歷山大．希普尤克（Alexander Shiplyuk）2人是早在去年6月與8月被捕，瓦列里．茲維金采夫（Valery Zvegintsev）的逮捕未見諸媒體報導，直到今年4月7日被法院裁定拘留，他是高超音速技術實驗室的創始人。其中馬斯洛夫還涉及洩漏極機密的高超音速技術數據給外國，一般相信是中國。俄媒指出，在俄羅斯的叛國罪案件都是秘密處理的，因為大都會涉及機密資訊，被判有罪的人最高可處20年徒刑。

美國的愛國者導彈這次立下奇功，成功攔截了俄羅斯的高超音速導彈，戳破了高超音速導彈的神話。圖為新近部署在波蘭的愛國者導彈。( 圖／路透）

普丁要拿最嚴重的叛國罪來懲治3名科學家是有原因的，當地時間5月15日俄軍對烏古蘭首都基輔的愛國者導彈陣地進行導彈飽和攻擊，俄軍曾報告「已徹底摧毀基輔愛國者導彈陣地」，而且是6枚匕首（Kinzhal）高超音速導彈「全部命中」，其中包括擊毀愛國者導彈的陣地雷達一套、發射架5座，普丁聞訊龍心大悅。不過隨後情報官員又傳來消息稱，基輔的愛國者導彈陣地仍在工作，俄軍的導彈飽和攻擊失敗，除了僅1枚巡航導彈落在愛國者陣地附近，其餘的17枚巡航導彈與6枚匕首導彈都在遠處被擊落。普丁驚愕之餘下令核實，確認這一波飽和攻擊毫無戰果之後大為惱怒，痛罵軍方與導彈設計局的人都是騙子。

俄軍在導彈驅逐艦上試射鋯石高超音速導彈。（圖／美聯社）

在大規模導彈攻擊下，高超音速導彈失效讓普丁顏面盡失，它曾是普丁多次拿來公開炫耀的武器，研發過程花費驚人，佔用了大量其他項目的經費。最早高超音速武器項目很多，但最後僅匕首、先鋒（Avangard）、鋯石（Zircon）3種被俄軍採用，其餘的有部份出售給其他獨聯體國家。其中的匕首是從SS-26（北約代號：岩石）彈道導彈、也就是後來的伊斯坎德爾（Iskander-M）導彈的基礎上發展出來的高超音速大氣層內巡航導彈，先鋒是薩爾瑪特（Sarmat）洲際導彈的滑翔載具機動彈頭，鋯石則是超音速吸氣衝壓發動機驅動的高超音速反艦導彈，也可以用於打擊地面目標。

俄羅斯發展許多不同型式的高超音速武器，最後只留下匕首、鋯石（圖）與先鋒3 種給俄軍使用。（圖／美聯社）

前蘇聯解體、普丁掌權後的這幾十年，唯一稱得上的有領先地位的軍事科技成果就只有高超音武器，其他海陸空的武器沒有任何可觀之處。像Su-57隱形戰機與印度合作又半途變卦，服役後問題一大堆，飽受國防軍事界嘲笑，T-14主戰坦克很多奇葩設計也遭到質疑。這些尖端武器項目都有經費不足的問題，許多經費引都被挪去發展高超音速導彈。

烏克蘭展示以愛國者防空導彈擊落的部份俄軍高超音速匕首導彈及鑽地導彈的殘骸。（圖／路透）

西方軍事分析人士指出，正因為高超音速導彈號稱無法攔截、每發必中的優勢，讓普丁敢於挑戰北約，即便其他軍種的武器沒有新的進展，俄羅斯也照樣被視為無人敢惹的世界級的軍事強權。2014年俄羅斯入侵克里米亞，當時烏克蘭已無抵抗的實力，北約亦未表態介入，但俄軍也不敢擴大佔領區，主要就是高超音速武器還在開發中，普丁擔心北約出兵干涉會讓俄軍難以應付。到了2022年北約態度強硬，普丁仍執意入侵烏克蘭，很可能是高超音速武器服役後讓普丁有恃無恐。

俄軍去年高超音速匕首導彈曾使用了3次，烏克蘭完全無力攔截，普丁還得意洋洋地向西方國家炫耀，沒想到美國的愛國者導彈一到，匕首導彈全數遭到攔截，對愛國者導彈的飽和攻擊不只沒有達到震懾的效果，還在眾目睽睽下6枚高超音速導彈全數被擊落，等於是當眾挨了6記耳光，這樣的結果恐怕連美國都感到意外。事後俄軍仍不死心，隔日深夜俄軍再次對基輔與敖德薩發射30枚巡航導彈，其中大部分攻擊基輔，結果射向基輔的巡航導彈也全數被愛國者擊落，攻擊敖德薩的導彈中有一枚突破防空系統攔截擊中一家工廠。

中國第一款服役的高超音速導彈東風-17，曾在裴洛西訪台後的共軍對台軍演中使用。圖為東風-17在2019年閱兵上首次公開亮相。（圖／新華社）

過去幾年來，有關高超音速導彈的突防能力經常被國防軍事專家引用，包括它無法偵測、偵測到也無法預測彈道，加上速度太快，防空系統反應不及，其電子干擾能力能主動干擾對方雷達，還有突防用的電子誘餌，因此它完全無法攔截。除了俄羅斯之外，中國也有包括東風-17在內的已服役與試驗中的高超音速導彈，東風-17還在裴洛西訪台後發動的對台軍事演習中首次用於台海，引起高度的關注。如果俄羅斯科學家洩漏的高超音速導彈數據是中共所獲得，可能會對中共發展高超音速武器造成一些影響，加上這次俄羅斯匕首導彈被全數攔截，未來高超音速武器是否會受到重視或改進，勢必會有更多的變數。