鋒面影響，入夜後天氣不穩定，許多民眾都轟隆隆的雷聲及屋頂傾盆大雨聲驚醒。

氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今(19)日新竹縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市及新竹市有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪地區請慎防積水。

大豪雨地區：新竹縣。

氣象局發豪雨特報。(圖/氣象局)

氣象局也針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至05時15分止。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局災防告警訊息告警地區即將發生大雷雨，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。 能見度低，請注意行車安全、減速慢行。

告警範圍：

桃園市、新竹縣

示警區域：

桃園市新屋區, 桃園市觀音區,

新竹縣竹北市, 新竹縣新豐鄉,

氣象局觀測，新竹新豐、桃園新屋2小時累積雨量突破120毫米。水利署立即針對2縣市發布淹水警戒：

一級：【新竹市(北區)】，【新竹縣(新埔鎮、新豐鄉、湖口鄉、竹北市)】，【桃園市(新屋區、楊梅區)】

二級：【新竹市(東區、香山區)】

水利署呼籲當地民眾慎防低窪地區及道路淹水。