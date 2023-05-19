氣象局清晨持續更新發布大雷雨即時訊息，針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，一路持續到05時45分止。北台地區民眾對這一波雷雨超級有感，清晨早起的民眾上班上學工作請格外小心，注意路況與自身安全。新竹縣西濱3小時累積雨量破200mm，已達「大豪雨」。許多網友被整晚的打雷閃電吵醒，上網發文分享身處地區的即時雷雨狀況。北部網友被雷吵醒，驚呼「索爾來了！」，五雷轟天的超級大雨來得又快又急，深夜睡不著了。

網友紛紛湧進台灣颱風論壇｜天氣特急粉專留言，北部網友留言：「桃園整個雷打到無法入睡，超過一個小時了，雷聲震到窗戶都在動！」、「中壢1點50左右幾聲大響雷之後，停電、有人甚至有人感覺到房子在震動。」、「中壢雷大到像打在隔壁一樣」、「雨大到公司一樓廁所排水口水倒灌」、「桃園平鎮⋯⋯狂打雷」、「超大聲，這雷聲有厲害，被雷聲吵起來，外面下大雨中。」、「中壢一直不斷的打雷加閃電，真的很可怕」、「龍潭超級大雨 五雷轟天」、「新竹市也好大 不停閃電打雷 吵醒 睡不著囉」。

南部也有網友留言大雨下不停。「台南永康大雨中」、「台南安南區，瞬間大雨10分鐘結束」、「屏東只下新園地區，離譜捏，超大的」。

台灣颱風論壇｜天氣特急粉專指出，煙囪雲長出來了，桃園、新竹達「短時豪雨」3小時下了破百毫米，清晨以前這朵煙囪雲可能還是會在這裡滯留，並且強烈對流持續地往桃竹陸地移動，伴隨強降雨、強陣風及雷擊，部分地區已經開始有積淹水的情況了。氣象局清晨持續更新發布大雷雨即時訊息，針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，一路持續到05時45分止。

氣象局清晨持續更新發布大雷雨即時訊息，針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，一路持續到05時45分止。

根據氣象局公布最新雨量，前17名監測站雨量都破百，都為在桃園市、新竹縣、新竹市，新竹縣西濱更降下213.5毫米，雨勢驚人。

【05/19 #累積雨量前20名 】

● 213.5 mm 新竹縣西濱N066K

● 193.5 mm 新竹縣外湖

● 179.0 mm 新竹縣新豐

● 171.5 mm 桃園市中大臨海站

● 171.0 mm 桃園市桃園農改

● 168.0 mm 新竹縣新埔

● 163.0 mm 新竹縣國一S088K

● 155.0 mm 新竹縣國一S082K

● 145.0 mm 新竹縣湖口

● 142.5 mm 新竹縣新埔工作站

● 140.5 mm 新竹縣新竹

● 124.5 mm 新竹縣國一N077K

● 119.0 mm 新竹縣新埔(1)

● 114.0 mm 桃園市新興坑尾

● 107.5 mm 新竹縣打鐵坑

● 107.0 mm 桃園市新屋

● 104.5 mm 桃園市國一S072K

● 97.0 mm 桃園市水尾

● 85.5 mm 新竹市海天一線

● 67.0 mm 新竹市國一N094K

氣象局指出，鋒面影響，今(19)日新竹縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市及新竹市有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪地區請慎防積水。大豪雨地區：新竹縣。

氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。