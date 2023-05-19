大陸浙江省一名26歲男子，為了賺近人民幣2萬元（約新台幣8萬7420元）的月薪，每天只睡3個小時，結果卻被說好年底結婚的女友懷疑出軌，為此他16日晚間在喝得爛醉後，就走到12層建築的頂樓打算尋短，多虧一旁的警察和女友苦苦勸說，一行人並在男子即將墜樓之際，將他及時拉回地面，才避免了悲劇發生。

綜合陸媒報導，浙江省湖州市一名男子因為被女友懷疑出軌，就在酒後走到12層建築的頂樓打算尋短。當地警消獲報到場，先是聽到在頂樓圍牆附近的男子大吐苦水，直喊「我老婆（女友）把我所有的聯繫方式刪了」、「她還讓我滾出去」，男子的女友對此則解釋「就出軌嘛」。

眼見警消和男子僵持不下，男子的女友隨即出面喊話，狂勸對方不要做傻事，但仍於事無補，接著男子就將身體微微前傾，打算從頂樓一躍而下，多虧警消火速上前，共計8人合力將他抓住並拉回地面，才沒釀成憾事。

沒過多久，順利獲救的男子終於酒醒，除了對警消表示感謝，還說自己一個月為了賺近人民幣2萬元（約新台幣8萬7420元）的薪資，幾乎每天都只睡3個小時，身心極度疲憊之下，他居然還被說好年底就要結婚的女友懷疑出軌，才一時崩潰失去理智，「我是真的太累了！」

消息曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「分，傻孩子」、「這麼上進的男生，唉，可惜了，我勸分，你勸嗎」、「活得那麼辛苦還不被諒解，何必在一起」、「小子被pua了」、「天啊，分了吧，留著幹嘛？理智一點」、「多愛惜自己，生命只有一次」。

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