在4月博客來規劃世界閱讀日推廣閱讀，加上超前部署母親節商機，在全館圖書與百貨聯手搶市下，據了解營運表現已轉正，重回獲利軌道。

博客來是台灣圖書通路銷售龍頭，估計市佔率近四成，去年首季獲利還有6,473萬元，往前算五年首季獲利都有上億元，向來是統一超的小金雞，但今年首季卻轉虧，出版業界也不樂見，因為唯有健全的書市才有利長期發展。

多位出版業者認為，過去半年來博客來多少受到圖書66折割喉戰、「清潔阿姨」事件等影響，如果讀者只是換個電商平台購書還好，就怕嫌麻煩乾脆不買了，目前博客來的便利性仍相對優於其他電商平台或獨立書店。

出版業大老指出，若博客來從「減損」的角度，繼續跟出版社談折讓，未必是解決目前出版業折扣戰的唯一解方；建議從「興利」的角度出發，用非價格建立競爭門檻，博客來累積出版大數據，有最多會員、流量，透過選書、推薦、推播詮釋內容，有助推廣閱讀。