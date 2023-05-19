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四人出遊到美棧墾丁大街，也只要使用一張住宿券，平均每人僅需640元。或是選擇福隆店的湯屋優惠，感受Villa風呂湯屋溫泉小旅行的悠閒，現在可享買15送6的優惠。以及麗寶福容店雙人LINEFRIENDS主題房專案，再搭贈LINE FRIENDS大禮包。

連鎖餐券買10送1優惠價10,800元，平均一張只要981元，即可選擇至福容淡水漁碼店、福容桃園機捷A8店、麗寶福容店、福容福隆店享用星級自助餐，或至福容台北一館、福容桃園機捷A8店、福容桃園店、福容淡水漁碼店、麗寶福容店、福容福隆店享用各店特色中式套餐，每套價值高達1,380+10％元，由主廚們精心研發。

福容大飯店專為享福卡會員推出多項好康活動，新會員立即加入即贈送美饌大賞兌換券，於線上旅展消費後，在享福卡會員APP登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得聯合住宿券、福容精選XO醬禮盒等。