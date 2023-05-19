原位在神旺大飯店的潮州菜霸主「潮品集」，推出全新子牌「潮品集‧潮坊」並進駐台北新光三越信義新天地6樓，由來自香港的潮州料理名廚何炳木領軍，沿襲正統潮粵手法演繹鮮活海鮮等精緻料理。即日起至6月30日止，推出「春季潮饗宴」午間商務套餐，套餐內含薑蔥焗小龍蝦、火焰風沙梅膏焗肋排、經典潮州滷鵝片等六品佳餚，起單人套餐1,380元起。

在台北美食圈中享有極高評價的「潮品集」，2022年歲末以「潮品集‧潮坊」之姿，進駐台北新光三越信義新天地6樓，除了經典的滷水外，更提供多樣現撈新鮮海鮮食材入料，深受老饕喜愛。即日起推出的「春季潮饗宴」午間商務套餐，套餐內含六品佳餚，其中包括潮品集經典「潮州滷鵝片」，精選4-5公斤的肥鵝，以70年終年不斷火老滷滷製恰到好處，多汁滑嫩而不乾澀，細膩刀工片下0.3公分的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋更是提味增鮮。

「蔥薑焗小龍蝦」以老母雞、金華火腿慢火細燉上湯72小時，嚴選新鮮活體波紋龍蝦加入精華上湯悶煮，Q彈小龍蝦海味十足。「火焰風沙梅膏焗肋排」則選用在地腩排，以潮州特有梅膏醬醃製、生炸至金黃，加入特製熬煮的酸甜醬汁，搭配桌邊服務秀澆淋白蘭地，入口散發淡淡酒香味，感受皮香酥脆、肉嫩甘甜滋味。套餐另享「潮坊美點心」、「上湯莧菜煲」、「芋泥西米露」，六品道地潮州佳餚，飯後還有時令水果。