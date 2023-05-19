王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」與鐵板燒「hot 7」為好友聚餐送優惠，即日起至5月3日1，揪親朋好友4人同行到「肉次方」內用998元套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份，肉上加肉大滿足。「hot 7」LINE官方帳號即日起到6月20日，每周都能玩扭蛋遊戲，隨機獲得「鐵板椒麻雞」、「泰式香煎鮑魚」贈菜券，到店內用2客套餐即可免費兌換。

網路社群號稱「最難訂位燒肉吃到飽」品牌「肉次方」主打598元起，現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，超高CP值深受年輕族群喜愛。即日起至5月31日，4人同行來店內用點998元的套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份，8人同行則贈2份，依此類推，加肉無上限，歡迎消費者呼朋引伴來追肉。

「肉次方」品牌開幕至今2周年，推出限量LINE貼圖「立方虎」，人氣爆棚，成功搶到貼圖的幸運粉絲，只要在5月31日前使用「立方虎」貼圖回傳肉次方LINE官方帳號，到店消費出示畫面，即贈「神奇海螺」一份，厚實的螺肉咬勁十足，品嚐濃濃海味。也可使用「立方虎」貼圖與親友聊天，將聊天室畫面截圖，於5月31日前到肉次方FB粉絲團指定貼文留言區上傳，還可抽價值798元的「進擊的肉套餐」優惠券1張。

鐵板燒「hot 7」同步祭出好禮回饋，歡迎顧客帶朋友上門聚餐，即日起到6月20日，每週周都能上hot 7的LINE官方帳號，免費玩扭蛋遊戲「好心情扭7來」，可隨機扭到「鐵板椒麻雞」、「泰式香煎鮑魚」、「酒香鮮蝦」、「和風照燒杏鮑菇」、「爆炒鮮魷」等價值最高達200元的贈菜券1張，人人有獎，到店內用2份套餐即可兌換加菜。

「hot 7」也於本周推出2道下飯新菜「泰式雞腿排」與「糖醋雪花豚」，皮脆多汁雞腿排搭配酸辣泰式醬，Q彈脆口雪花豚結合洋蔥及糖醋醬汁，正適合炎熱夏季讓胃口大開，售價為319元（服務費10％另計）。同步為外帶顧客加碼好康，6月30日前，來店外帶自取消費滿599元，即贈「季節冰沙」2杯，清涼水果冰沙，搭配酸甜泰式新口味，享受夏日小確幸。