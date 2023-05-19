看好日本入境遊與國內旅遊市場，國發基金持的摩境網路科技股份有限公司以「DoMo」品牌在日本開設民泊與飯店，晶華國際酒店旗下設計風格旅店「Just Sleep捷絲旅」今年3月插旗大版心齋橋，敦謙國際是第三個進軍日本的台灣連鎖飯店集團。

敦謙國際執行長戴東杰表示，雀客旅館落地日本，將鎖定中產階級旅客為主要客源，維持設計旅館的理念與風格導入日本獨有的特色與氛圍，盼能帶給旅客在地化、精緻的住宿體驗。戴東杰說，雀客旅館大阪新今宮館營運後年度平均住房率目標65％，雙人房平日預估售價為7,200日圓、約台幣1,600元，假日10,500日圓、約台幣2,300元。雀客旅館東京上野館年度平均住宿率預估可達七成，雙人房預估售價平日9,000日圓、約台幣2,000元，假日13,500日圓、約台幣3,000元，兩館皆預計第三季開始營運，以全力搶攻暑假旅宿商機。

日本觀光局疫情爆發前的統計，日本入境遊市場自2010年840萬人次成長至2019年3,200萬人次。日本前三大客源市場為大陸（不含港澳）約972萬人次、韓國約758萬人次，以及台灣約502萬人次。歷年台灣人赴日旅遊人數，年平均增長率為19.6％。2019年台灣客在日本總消費額為1.08兆日圓、約新台幣3,115億元，其中購物占總消費額的42％，飲食佔25％，住宿佔13％。

敦謙國際數據營銷處總監游偉弘表示，2023年1月國際赴日旅遊人次逾150萬人，其中台灣也以近26萬人次拿下第二，顯示日本目前無論於國際或台灣來說都是旅遊熱區。綜觀整體市場數據反饋，敦謙國際總經理吳秉庭、執行長戴東杰等核心團隊成員多次內部討論後，決定鎖定日本東京、大阪等主要城市為國際化起點，並積極在日本發展連鎖。