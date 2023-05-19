蔡凡熙日前在電影《黑的教育》一改陽光大男孩形象，演出腹黑高中生，一舉闖進台北電影獎影帝入圍，讓出道以來首次入圍影帝獎項的他十分開心，直呼是：「可以送給媽媽當母親節禮物。」而2023年可說是他事業起飛的一年，除了新作《黑的教育》、《黑潮》陸續跟觀眾見面，展現不同以往的陰暗演技，他4年前拍的純愛電影《不能流淚的悲傷》也終於在今年上映，坦言拍完電影後就碰上3年遠距戀，去年分手恢復單身。

蔡凡熙入圍台北電影獎影帝，開心表示這是送給媽媽最好的母親節禮物。（圖／禾豐九路提供）

他在《不能流淚的悲傷》跟女主角何藍逗大談刻骨銘心的戀愛，戲外談起感情生活，他自認害羞，特別是追求女生的時候，一定要確定對方有意思才會更主動展開進一步行動，「一半一半的機會我就不要，我玻璃心。」高二時的初戀也讓他相當難忘，當時兩人大吵架他急著想離開現場，女方在後方邊哭邊追，他看到女生哭得太傷心兩人就和好，直呼：「對女生哭沒輒。」

他透露拍《不能流淚的悲傷》時，還沒歷經遠距離戀情，但拍完後碰巧遇上一段3年遠距戀，對方在他事業低潮時出現，當時他正在當兵對未來生涯感到迷茫，很需要有人陪伴聊天，女方的出現讓他心情不再低落，但女方是在日本的台灣人，雙方3年異地戀最後敵不過距離考驗，由他主動提出分手。

蔡凡熙在《不能流淚的悲傷》跟女主角何藍逗談遠距戀。（圖／華映提供）

談起這段戀情，他坦言去年分手後思考了很多，「在一起很久了，覺得很可惜，什麼關係都做不了的那種可惜。」而且同一年感情、工作、親友各種失去讓他心情上也陷入低潮，直到領養狗狗Amo才讓他漸漸走出低潮。先前他被拍到跟新人女歌手陳華吃早午餐約會，透露：「那時候我們才第2次見面，沒有很熟就被拍到。」直言雙方目前應該就朝朋友方向前進。

他在片中為了給女方更好生活，忙著打工卻疏忽了陪伴女友，他自己出身單親家庭，透露成長過程中也聽到父母或身旁朋友有同樣的困擾，男方希望打拼照顧家人，但女生希望的是更多陪伴，直呼：「這是男生很容易犯的錯。」也因為這樣，他自己在談感情時會格外注重這塊，「不能因為說要賺錢而少了陪伴。」

經歷過一段長達3年遠距離的戀情，分手時讓蔡凡熙陷入低潮許久。（圖／侯世駿攝）

他近期靠著《黑的教育》、《黑潮》扭轉出道以來的純情大男孩形象，被問到未來會不會推掉純愛片，他笑說不會也不怕定型，「又不是說演純愛片就沒有挑戰。」他接下來預計準備新片、新影集演出，若有空檔也不排斥去跑Uber，不是為了賺錢，而是希望能多聊天，「我自己坐計程車都會在後面聊天，覺得當司機可以聽到很多故事，很像另個世界很有趣。」

蔡凡熙不怕因老演純愛片而被定型，認為演什麼角色都可能是種挑戰。（圖／侯世駿攝）

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