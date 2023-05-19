「我們希望多元跨足不同產業，這樣在單一產業遭受景氣波動的時候，其他部分能成為很好的保護。」明基材料（8215）董事長陳建志接受CTWANT記者採訪時毫不保留地透露，去年面板業交出近十年最慘虧損表現之際，身為面板偏光片（板）台灣最大、世界前4名的供應商，即使產業關聯度高，明基材仍交出每股盈餘（EPS）4.04元、逆勢成長33％的好成績。

從面板材料起家的明基材，是明基友達集團中營收規模最小的公司，去年集團中規模最大的友達營收2,468億元，明基材只有155億元，集團佔比不到一成；明基材毛利率19.8％，與同集團的友達0.64％、佳世達（2352）14.4％、達方（8163）17％比起來，表現獨占鰲頭，且在疫情間連增3年，每股稅後盈餘從2020年1.23元、去年快速爬升到4.04元，在集團堪稱績優模範生。

明基材的崛起，要從十年前明基集團創辦人李焜耀從旗下達方找來陳建志接掌明基材說起。資深產業分析師陳子昂指出，十年前，台灣面板廠能僅次於南韓為世界第二大，但在中國大舉入侵後，台、韓偏光板供應鏈大受衝擊，關鍵原料也營運蒙塵，「但明基材靈活跨界，利用膜材強項開始發展，相較之下堅守偏光材料的力特（3051）經營顛簸。」

「而且無論是隱形眼鏡、紡織、電動車應用都做得出來，更難得是賣得出去，其實世界做材料最厲害的是德國和日本、美國，台灣明基材能這麼成功，不簡單。」陳子昂認為。

在明基材「斜槓」的非偏光產品業務中，最讓同業吃驚的就是電池隔離膜。陳建志說，明基材從2010年開始研發：「傳統車廠講就穩定與安全性，每個步驟都很嚴格，萬一發生問題也有召回機制；新創客戶手腳快，但在電動車還沒建立相關成熟的制度。」「電池隔離膜從被日系客戶認證到被採用，耗時長達5～7年。」

如今，明基材已是國內唯一擁有電池隔離膜產能的公司，與美、日三強鼎立。因電池囊括儲能微電網、電動運具等商機，這個研調機構預估2021～2025年複合成長率（CAGR）超過45％的創新應用，令電池隔離膜產能持續吃緊，「明基材已規劃斥資9.2億元在台灣擴產、規劃未來在電動車重要市場歐洲增設生產基地。」陳建志告訴CTWANT記者。

另個明基材斜槓成功的產品是隱形眼鏡品牌「美若康」。儘管和碩（2938）、大立光（3008）等科技大廠也都切入隱形眼鏡產業，陳建志自豪地說，「公司2012年就開始跨足隱形眼鏡，算是先行者，且擁有台灣唯一矽水膠技術，薄薄的隱形眼鏡同時具有親水和透氧效果，這能夠讓眼睛舒適度達到最高、受傷程度達到最小，並印有花色吸引消費者購買。」

「好像在做美妝時尚業」，陳建志笑稱，自家隱形眼鏡員購非常搶手，連他的千金也是愛用者，目前美若康在台灣美妝、醫療通路販售，售價較一般拋棄式眼鏡高10％，在PTT被網民盛讚「毫無異物感」，並登上中國電商熱銷榜，接下來將進軍東南亞。

此外，明基材同時有專業醫療品牌安適康(Anscare)、聯和醫材(SIGMA)，個人醫美品牌護妍天使(DermaAngel)、美若康(Miacare)、琦洛麗(Gem Monster)，其中安適康結合先進的材料科學技術，研發各傷口階段相對應的治療解決方案。

提起明基材去年收購未上市公司、不織布製造商衛普51％股權，陳建志解釋，去年2月烏俄戰爭開打，來自歐、美訂單暴衝，國內也在建立軍備能量，導致去年紗布產線滿載，因此看好衛材商機，不過併購後有不少挑戰：「（衛普）家族企業是少數人做決定，跟明基材專業經理人制度，需要磨合。」

2020年明基材自有品牌「Xpore」，曾跟華航聯名做防護服，目前獲得美系戶外知名品牌2024年採用保證。（圖／明基材提供）

而2020年面世的明基材自有品牌「Xpore」，為環保防水透氣織物，將織物黏上表面膜賦予高機能特性，同時保留織物手感，品質媲美機能面料Gore-Tex，曾跟華航聯名做防護服，並獲得美系戶外知名品牌2024年採用保證。「雖是紡織後進者，紡織同業搶著教我們。」陳建志頗為意外地說，沒想到看似最傳統的產業，卻是最OPEN MINDED。

跟各產業做生意，表示同時要面對差異巨大的產業節奏，陳建志分析：「電子強調創新，所以『越快越好』，不過客戶會給規格，達成就好；醫療講求可信度、建立trust需要時間；汽車業安全度要高，認證至少5年起跳、急不得；紡織業也要求每批交貨品質要穩定、一致；到了終端生技產品、做到品牌，更要與消費者溝通。」

放眼國際材料大廠，陳建志將德國3M視為典範，他4年前去3M開會時，見識該公司百年來發展5500種產品，營業額3、4百億，明基材營收規模雖只有三分之一，目標同樣是以材料科技打造美好生活：「我們寧可每個產品小小的，用多元維持彈性。」多元發展仍是明基材的主旋律。

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