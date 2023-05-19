鋒面影響，新竹、桃園地區今天清晨下起大豪雨伴隨雷電，造成一早上班上學民眾的交通困擾，位在新竹新豐一處地下道幾已被水淹滿，影像驚人，提醒用路人提前改道。

鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，大豪雨地區包括新竹市、新竹縣。清晨又急又大的雨勢，造成新竹新豐一處地下道淹水，臉書「燒胖 新豐店 原燒胖福利社」店家稍早發文：「半夜下班回家，店附近地下道淹滅了，回家路上以為我在溯溪，沿路淹」。這個地下道幾已被突如其來的雨水填滿，影像驚人，提醒用路人趕緊改道。

截至6:40分為止，新竹縣新豐6小時內累積已降下329.5毫米的大豪雨，全台第一。新竹市長高虹安清晨緊急在臉書發文，新竹市自凌晨3點25分持續強降雨，造成市區地下道、道路多處積、淹水，上課、上班的學生、通勤族要多小心。高虹安說，突來的雨量已超過竹市排水系統負荷，也造成目前轄內多處積淹水，護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道積淹水，水深已約100公分。

市議員曾資程也在臉書貼出包括太原路地下道、民族路東門國小前等多張市區大淹水的照片，他表示，太原路鐵路地下道淹水，警示柵欄故障，已經通報相關單位處理中。