氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日及下週二分別有「梅雨季」的第3及第4波「移動性」鋒面，其結構不紮實，移動快速；但即使鋒面離開後，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響至其他地區。無論是因在鋒面上發展、或因大氣不穩定而被激發的對流，皆屬中、小尺度的天氣系統，可提前預警的時間較短，應多注意「即時訊息」。另外，各國模式皆模擬，下週菲律賓東方海面有熱帶系統活動，將構成不利於滯留鋒面形成的大氣環流型態，並影響至月底；但若因此推論梅雨不妙，則未免「言之過早」。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今(19)日鋒面影響，降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，需注意即時訊息；各地氣溫略降，北台稍轉涼。各地區平地氣溫：北部20至28度，中部22至31度，南部22至32度，東部20至32度。明日、下週日(20、21日)鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨，偶有較大雨勢。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一(22日)「梅雨季」的第4波「移動性鋒面」逐漸接近，大氣不穩定，西半部有局部陣雨；氣溫明顯偏高，天氣燠熱。下週二(23日)鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流在其中發展，伴隨「劇烈天氣」，需注意即時訊息。下週三、四(24、25日)天氣好轉，各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨。