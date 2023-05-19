今天鋒面影響最明顯，各地不定時有局部陣雨或雷雨，西半部及東北部易有短延時強降雨且有大雨或豪雨發生，氣象局針對新竹縣、新竹市、桃園市及苗栗縣發布豪雨及大豪雨特報。明天、周日（20、21日）天氣仍不穩定，西半部偶有較大雨勢；下周一（22日）下一波鋒面接近，西半部大雨將持續至下周二（23日）。

氣象局指出，今天對流發展旺盛，清晨至上午中部以北降雨明顯，隨著鋒面往南移動，下午中南部山區雨勢也會增加，晚上之後水氣稍微減少。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天氣不穩定，偶有小範圍強對流發展，伴隨「劇烈天氣」，可提前預警的時間較短，應多注意即時訊息；各地氣溫略降，北台稍轉涼，今各地氣溫：北部20至28度、中部22至31度、南部22至32度、東部20至32度。

明天、周日（20、21日)鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨，偶有較大雨勢。

吳德榮指出，下周一（22日）梅雨季第4波「移動性鋒面」接近，西半部有局部陣雨；下周二（23日）鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，伴隨「劇烈天氣」。下周三、四（24、25日）天氣好轉，山區午後偶有局部短暫陣雨。