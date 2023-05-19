「不動產借貸媒合平台im.B」案吸金達50億元，至少上千人受害，但其位在宜蘭羅東的大本營，竟是民進黨立委陳歐珀競選服務處，讓民進黨前議員王浩宇怒嗆「陳歐珀應退選，送中評會調查」。

國民黨台北市議員張斯綱表示，陳歐珀競選辦公室遭爆是im.B宜蘭羅東的大本營後，他進一步追查，發現該處2022年時是「宏盛資產管理顧問有限公司」的辦公室，負責人潘志亮就是im.B案中的財務主管，已遭羈押；2021年時是立法委員陳歐珀的「溪南服務處」，再更早的2017年則是「亞太國際地產」的辦公室。

張斯綱爆料，亞太國際地產過去曾打著英國房地產專家的名號招攬投資，最後被發現是假投資、真吸金，於2020年時遭檢方起訴，與im.B案的手法可謂是如出一轍，「陳歐珀委員應該出面說清楚，和亞太國際地產、宏盛資產管理顧問有限公司之間有什麼關係，服務處是不是由詐騙集團提供無償使用，若屬實，陳歐珀委員應該立刻道歉、退選！」此外，陳歐珀也被爆，用來跑行程的保母車，竟剛好是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。

而針對自己和im.B詐騙集團關係扯不清，陳歐珀昨回應指出，他認識的是從事房地產事業的「曾國緯」，不知道對方是「早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」，也不清楚對方涉及im.B債權媒合詐騙；他解釋，過去因選舉，有經營物業管理的陳姓友人為表達支持，提供該處地址供後援會使用，過程對口都是該位陳先生，對於該房產置於何人名下，陳先生是否有向屋主付費等皆不知情。

陳歐珀強調，他是在不知情的情況下接受贊助，願意捐出當時應繳付的租金，作為對詐欺受害人的補償，並呼籲檢調深入追查、勿枉勿縱。

不過，陳歐珀相關澄清連綠營自己人都看不下去。王浩宇昨（18）日就在臉書開出綠營第一槍，怒批「陳歐珀應退選，送中評會調查」。