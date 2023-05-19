本土新冠疫情再起，疾管署副署長羅一鈞近日宣布，本土已經進入第四波Omicron疫情，預估會一路上升到6月底。而中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬推估，4月底以來確診個案不降反升，確診通報個案增幅34％是摘除口罩的後果，建議民眾做好自主防疫，盡量戴好口罩，尤其是在密閉空間裡面。

疾管署副署長羅一鈞16日表示，上周每日平均新增154例本土中重症的確診個案，比起上上周每日平均116例還要多。而死亡個案的部分則是持平，維持每日平均15例。另從各項指標來看，目前疫情處於上升階段，本土疫情已進入第四波的上升階段，預估會一路上升到6月底。

羅一鈞也說，有「大角星」之稱的XBB，本土占比已達54％，躍升為本土的主流病毒株。根據近4周的監測，目前本土流行的病毒株多為BA.2.75（54％），其次為XBB（37％）及BQ.1（5％），XBB占比已有穩定增加趨勢；但若單看上周新增檢出，XBB早已超過BA.2.75，躍居主流病毒株。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃高彬表示，近日XBB亞型增多，許多台人對新變異株沒抗體，脫口罩感染機會變多，4月20日起口罩令解除到5月中確診通報個案增幅34％，加上流感延遲，一堆人口罩一脫就中了。建議民眾現在還是要做好自主防疫。

而台灣目前的口罩禁令鬆綁，民眾外出不用戴口罩，但在醫療照護機構以及救護車等空間則要配戴。5月31日以後，醫療照護機構與救護車口罩令會以建議與指引方式，不配戴不處罰，至於醫院、診所、藥局，還在討論是要鬆綁或維持。