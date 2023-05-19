英荷承諾將提供烏克蘭F-16戰機

就在白宮承受來自國會和盟國與日俱增的壓力，以協助基輔採購F-16，好抵抗俄羅斯愈來愈猛烈的空襲之際，熟悉內情的消息人士說，拜登政府近幾個星期已向歐洲盟友發出訊號顯示，美國會讓他們出口這款戰機到烏克蘭。

不過，據CNN新聞網18日報導，美國政府官員並未注意到，有任何盟國正式提出將出口F-16的要求，而通常負責通過這類第三方轉移戰機的國務院官員也尚未接獲指令，要批准相關文件。

包括荷蘭在內，少數歐洲國家有美製F-16，而阿姆斯特丹已表示，願意出口其中部分戰機給烏克蘭，但由於相關美國技術的敏感性，第三方在轉交戰機前，必須經過華府同意。儘管美國仍不願送旗下任何F-16到基輔，但美國官員說，要是盟國決定提供自家的戰機給烏克蘭，那拜登政府準備同意讓它們出口。

New: The Biden admin has signaled to European allies in recent weeks that the US would allow them to export F-16 fighter jets to Ukraine.

Plus—Ukraine used a Patriot to shoot down at least one Russian fighter jet in recent weeks. https://t.co/Obp5vRd097 — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) May 18, 2023

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）不願具體評論美國給烏克蘭F-16的可能性，但廣泛地說，美國一直對「未來的能力」和需求充滿前瞻性。他說，雖然F-16並不在七大工業國集團（G7）峰會的議程上，但在會在會中想必會被提起。

一群共和與民主黨議員周三致函美國總統拜登，力促提供烏克蘭F-16戰機，以協助基輔抵抗俄羅斯殘酷的侵略。

而官員說，相關議題預料7月會在北約（NATO）立陶宛峰會中成為討論主題。另一個問題在於，烏克蘭飛行員會在哪裡接受F-16訓練，而英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人本周稍早說，英國及荷蘭正設法成立「國際聯盟」，不僅將為基輔採購戰機，也會訓練烏克蘭飛行員。